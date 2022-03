Helfen, eigenständig Lösungen zu finden

Streitigkeiten und Konflikte gehören zum Schulalltag, doch oft können Kinder und Jugendliche diese Probleme allein nicht bewältigen. In solchen Fällen treten die ehrenamtlichen Schulmediatoren des Vereins Seniorpartner in School (SiS) in Aktion. Jetzt sucht SiS Mitstreiter.

Ziel ist es, junge Menschen durch Mediation, also Vermittlung, bei der Lösung ihrer inner- und außerschulischen Konflikte zu unterstützen. Sie werden ermutigt, eigenständig gangbare Wege zu einem freundschaftlichen, wertschätzenden und respektvollen Miteinander zu finden.

Vom 2. bis 6. Mai sowie vom 4. bis 8. Juli wird die Ausbildung zum Schulmediator in Ludwigshafen in der Friedenskirche in der Leuschnerstraße 56 stattfinden. Interessierte ab 55 Jahren sind dazu eingeladen. Die Ausbildung dauert 80 Stunden. Ein Informationstag ist für Dienstag, 5. April, 10.30 bis 16 Uhr, in der Friedenskirche geplant. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.sis-bw.de