Helmut Orpel stellt Kunstkrimi vor

Totentänze sind Bildzyklen, die vorwiegend im 15. Jahrhundert entstanden und vom nahen Ende der Menschheit künden. Der Autor Helmut Orpel liest am Freitag, 18. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule in seinem Kunstkrimi „Der Totentanz von Beram“. Zwei der berühmtesten Totentänze befinden sich nämlich im schweizerischen Basel und in Beram in Istrien. Kunsthistoriker Romeo Pöstges, die Hauptfigur, hat den Auftrag, eine Abhandlung über den Totentanz von Beram zu schreiben und verwickelt sich bei seinen Forschungsbesuchen in ein Wirtschaftsverbrechen. Helmut Orpel lebt in Mannheim. Nach „Tintorettos Geheimnis“ und der „König von Burgund“ ist dies sein dritter Kunstkrimi. vhs

AdUnit urban-intext1