Der internationale Weltfrauentag am Dienstag, 8. März, ist ein guter Anlass, um auf die besonderen Situationen und Lebenslagen von Frauen aufmerksam zu machen und für deren Rechte einzustehen. Die muslimische Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland beteiligt sich seit vielen Jahren mit Veranstaltungen und Kooperationen an diesem Aktionstag. Dieses Jahr widmen sie sich dem Motto „Women Empowerment – Herausforderungen der heutigen Zeit“.

Alle interessierten Damen lädt die Lajna Imaillah-Gruppe aus Schwetzingen dazu ein, über die Vereinbarkeit von verschiedenen Ansprüchen, Wünschen und Aufgaben zu diskutieren. Hamda Soosn Chaudhry, bundesweite Vorsitzende der Lajna Imaillah fasst die Motivation für dieses Thema mit folgenden Worten zusammen: „Die Pandemie hat wieder einmal bewiesen, dass die Frau verantwortungsvoll alle Herausforderungen bewältigt. Die Frau selbst darf aber nicht zu kurz kommen. Deswegen sollten wir uns immer bewusst mit uns befassen. Was sind unsere Stärken? Wie schaffen wir die Herausforderungen? Der Austausch unter Frauen ist insbesondere in dieser Zeit essenziell. Wir müssen einander zuhören, füreinander da sein und voneinander lernen.“

Alle interessierten Frauen sind eingeladen zur Online-Veranstaltung über Webex in Schwetzingen am Dienstag, 8. März, um 19 Uhr. Als Podiumsgäste zugesagt haben Dr. Rajya Karumanchi-Dörsam, die als interkulturelle Promoterin für den Regierungsbezirk Karlsruhe agiert, Margit Rothe, die Diakonin der Evangelischen Kirchengemeinde Schwetzingen, Anna Alvi, eine Promotionsstudentin aus Hockenheim, und Enni Malik, eine Verwaltungsinformatikerin aus Schwetzingen. Die Moderation übernimmt Samina Tabassum. Eine Anmeldung ist erwünscht per E-Mail über schwetzingen@lajna.de. Die Zugangsdaten zur Online-Teilnahme werden nach der Anmeldung verschickt.

Was ist eigentlich Lajna Imaillah?

Die Lajna Imaillah ist die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jama’at KdöR und wurde 1922 vom zweiten Khalifen (spirituelles Oberhaupt) der Gemeinde gegründet. Mit 20 000 Frauen und Mädchen ist sie die größte muslimische Frauenorganisation in Deutschland. Der Sitz befindet sich in Frankfurt am Main. Bundesweit engagieren sich 5000 Frauen in über 287 Lokalgruppen ehrenamtlich und unentgeltlich.

Unter dem Motto „Keine Nation kann Fortschritte machen, ohne ihre Frauen zu bilden“, unterstützt sie die Frauen bei der Entfaltung ihrer Talente. So veranstaltet sie Weiterbildungsmöglichkeiten, Diskussionskreise, Gruppentreffen, Wettbewerbe und Freizeitveranstaltungen bis hin zu Sportevents und Basaren.

Darüber hinaus setzt sich die Organisation für den gesellschaftlichen Frieden ein, indem sie den interreligiösen Dialog fördert. zg

