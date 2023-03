Herbert Schuld stellt in Schwetzingen sein Buch und die Geschchichte von Kazem Al Bayati vor

Schwetzingen. Was bedeutet es, aus seinem Land fliehen zu müssen? Das ist etwas, was sich die wenigsten von uns vorstellen können. Hinter jeder Flucht steckt ein Mensch, ein Gesicht und in dem Fall von Herbert Schulds Buchvorstellung an diesem Abend auch eine Stimme – die von Kazem Al Bayati, der seine Lebensgeschichte las und das Publikum mit auf eine Reise voller Emotionen nahm. Doch diese wurde nicht nur in schonungsloser Offenheit beschrieben, sondern es wurde auch ein Zeichen der Hoffnung gesetzt und dem Leser ein wertvoller Einblick in das Leben eines ehemaligen Flüchtlings gewährt, der in Deutschland seine neue Heimat, seinen Platz gefunden hat.

Manche würden Kazem Al Bayati als „Vorzeigeflüchtling“ bezeichnen. Seit 24 Jahren in Deutschland, lebt und arbeitet der selbstständige Malermeister schon über ein Jahrzehnt mit seiner Ehefrau in der kleinen Gemeinde Mengerskirchen im Westerwald. Dort beschäftigt er heute selbst Migranten. Bis dahin war es ein weiter und harter Weg, der ihn aus dem bis heute schwierigen Umfeld der kurdischen Region im Nordirak über die Türkei, Griechenland, Italien und Frankreich nach Köln und später nach Hessen führte.

Die Besucher sind von der Lebensgeschichte über die Flucht aus Kurdistan nach Deutschland und den schwierigen Neuanfang fasziniert und bewegt. © Marco Montalbano

Autor Herbert Schuld beschrieb seine erste Begegnung mit Kazem: „Er passte mich ab, um mich zu fragen, wie man am Herrenballett teilnehmen könne“, erinnerte sich der ehemalige Geschäftsführer einer internationalen Spedition, Buchautor, früherer Kirchengemeinderat und Vorsitzender des Hilfsvereins „Eine Welt für alle“. Das sei ihm ungewöhnlich erschienen – ein Kurde aus dem Irak, Muslim, der vorhatte, sich beim karnevalistischen Männerballett zu beteiligen? Später habe er den guten Handwerker gerne für Arbeiten engagiert. Als Kazem gehört habe, dass er auch Bücher schreibe, sei er mit dem Vorschlag zu ihm gekommen, seine Lebensgeschichte zu Papier zu bringen.

Von der Zwangsheirat der Mutter

Kazem Al Bayati ist ein sympathischer Mann. „Ich bin wirklich aufgeregt“, betonte er. Er berichtete von einer engen Welt in einer Volksgemeinschaft, die bis heute zersplittert und auf mehrere Länder verteilt ist. Ein eigener Staat sei den Kurden versprochen worden, doch bekommen hätten sie den Hass von Saddam Hussein. Bomben, mordende Soldaten, religiöser Fanatismus und Hunger hätten das Leben dort geprägt. Gut erinnere er sich an seine Beschneidung, die ihn bis heute traumatisiere. Seine Mutter habe oft erzählt, wie sie mit 14 Jahren zwangsverheiratet worden sei, mit einem 28-Jährigen. „Ich will diesen Mann nicht“, habe sie gesagt und viel geweint. „Das gibt es bis heute. Wenn wir von Freiheit dort sprechen, gilt das nicht für die Frauen“, erläuterte er. Der Hunger sei furchtbar gewesen und die Arbeit knapp und schlecht bezahlt. Was hätte er denn machen können um die Familie zu ernähren? Im Fernsehen habe er das „Paradies Europa“ gesehen. Lachende Menschen, Luxus, hübsche Frauen. „Die Schlepper verbreiten bis heute Märchen. Jeder bekäme hier eine Wohnung oder sogar ein Haus, ein Auto, einen tollen Job.“ Dass dem nicht so und Europa kein Paradies ist, habe er schmerzlich erfahren müssen. Immer wieder stockte ihm der Atem, Tränen flossen, aber dann kam wieder das Lachen. Ein unerschütterlicher Optimismus brach sich Bahn und man musste schmunzeln, als er erzählte, wie er im „Leonardo-DiCaprio-Stil“, mit Sonnenbrille und Zigarillo als vorgetäuschter Tourist von der Fähre „Superfast“ im italienischen Ancona gestiegen sei. Dank der gelungenen Maskerade hätte niemand einen Ausweis sehen wollen. Auf der Flucht sei er fast verdurstet. Sie hätten ihre Trinkflaschen in schmutzigen Pfützen gefüllt. Ein Mitflüchtling habe einen kleinen Frosch darin entdeckt. Schallendes Gelächter trotz Todesgefahr. Nach viel harter Arbeit habe er mit Ehefrau Patricia sein Glück gefunden. Zärtlich nenne er sie „meine Rose“, die manchmal auch Stacheln habe. Über Integration sagte Al Bayati: „Man muss das auch wollen. Man muss sich auf die deutsche Gesellschaft einlassen, muss die Freiheit schätzen lernen und mit ihr verantwortungsvoll umgehen. Man kann nicht im Westerwald nach kurdischen Regeln leben wollen. Das geht nicht.“

Das sagen die Besucher

Die Besucher Klaus und Ann-Sofie Holland aus Schwetzingen meinten: „Die Lesung war interessant und bewegend. Der Stil des Autors ist sehr ansprechend. Wir haben uns gleich das Buch geholt.“ Novica Gluhovic sagte: „1971 kam ich aus Ex-Jugoslawien mit neun Jahren hierher, ohne die Sprache zu können. Daher kann ich das etwas nachvollziehen. Das Buch hilft den Menschen sicher, zu verstehen.“ Veranstalterin und Fluchthelferin Maite Viusa Gordils betonte: „Es ist wichtig, immer den Menschen hinter jeder Flucht zu sehen, der seine eigene, oft dramatische Geschichte hat.“

Info: „Kazem – Freiheit ist nichts für Feiglinge“ von Herbert Schuld ist im Buchhandel erhältlich. Verlag Schriftgut Kultur und Medien, ISBN 978-3-946133-27-8, 14 Euro