Herbstlicht kehrt zurück

In bewährter Kooperation mit der Tanzschule Kiefer veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde jetzt schon zum fünften Mal einen tollen Tanzabend mit dem Titel Herbstlicht im Lutherhaus an den Kleinen Planken. Bei fetziger Musik, aufgelegt von den DJs der Tanzschule, darf ausgiebig getanzt werden. Das bewährte Küchenteam hält wieder für alle Hungrigen kleine Köstlichkeiten bereit, auch Sekt- und Weinbar sind bestückt, ebenso gibt es Erfrischungsgetränke. Einlass im Luthersaal ist am Samstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr. Wer mittanzen möchte, kann sich jetzt gleich schon mal unter www.ekischwetzingen.de für Tickets anmelden. zg

