Speyer. Zum zweiten Mal in Folge müssen die Besucher auf die Herbstmesse in Speyer verzichten. Der Stadtrat hat entschieden, dass die für Ende Oktober geplante Veranstaltung wegen der Corona-Auflagen abgesagt werden muss. Die Umsetzung sei mit großen finanziellen Herausforderungen verbunden. So könnten derzeit weder die Stadt noch die Schausteller eine Einzäunung des Festgeländes oder die Überwachung und Eingangskontrolle durch Security stemmen.

