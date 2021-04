Herrscher der Sprache

Ob für eine Rede, eine schriftliche Ausarbeitung oder bei einem schlichten Merkzettel, Stichworte sind fast überall dabei. Schauspieler warten bei Dialogen darauf und in manchen Sitzungen und Konferenzen steuern „verbündete“ Stichwortgeber die Diskussion. Wir erleben es gerade im Kanzlerkandidaten-Kampf: In Berlin, München, Düsseldorf und der „Provinz“, überall haben die Stichwort-Produzenten Hochkonjunktur. Ist das eine Stichwort „Meinungsbild in den Gremien“ gefallen, kommt schon das nächste mit „Umfragewerten“ in die Diskussion.

Stichworte haben eben unterschiedliche Seiten. Einerseits geben sie Struktur, indem sie Gespräche im Fluss halten und eine bessere Ordnung der Gedanken bei der Vorbereitung ermöglichen. Auf der anderen Seite können sie zerstörerisch wirken, weil sie unterschwellig oder mit negativem Beiklang, als Reizworte einen Gedanken schon im Aufbau behindern. In Diskussionen erlebt man häufig Redebeiträge, die mit „ich sage nur…“ beginnen und mit stichpunktartigen „Totschlagargumenten“ enden. Zur guten Vorbereitung auf solche Situationen gehört deshalb sowohl die Sammlung der eigenen Stichworte, als auch die Aufstellung möglicher Gegenpunkte, ebenfalls im Stichwortformat.

Topmanager- und Politiker beschäftigen für die entscheidenden Fragen oft eigene Fachleute, „Spin doctors“ genannt. Die klopfen Begriffe auf Wirksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere für Presse und Fernsehen ab und steuern so die Auftritte mit. Die Reden wirken durch geschickt eingestreute und getestete Begriffe spontaner, lebendiger und vor allem merkbarer. Inzwischen weit verbreitet, werden diese Werkzeuge, denn auch von der Opposition und Interessengruppen gezielt eingesetzt. In den kommenden Diskussionen werden wir es verfolgen können. Vielleicht sind hin- und wieder einige der Stichwort-Mechanismen zu „enttarnen“.