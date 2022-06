Hesses „Steppenwolf“ mal intensiv

„Hesse.Steppenwolf“ hieß die Inszenierung, die das Theater „MobileSpiele“ aus Karlsruhe als nichtöffentliche Veranstaltung an der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen aufführte, schreibt Lehrer Joachim Orth in einer Pressemitteilung.

Er windet sich, knurrt, zittert in seinem Wolfsfell, säuft aus der Weinflasche, leidet an der inneren Zerrissenheit zwischen Trieben und Moral, zwischen Wolf und Mensch, demonstriert mit herablassender Geste die Abneigung gegen das miefige Bürgertum mit seiner zurechtgeputzten Ordnung. Nur ein einziger Schauspieler, der ein ganzes Drama spielt? Ein Theaterstück von zirka 70 Minuten, in dem ein ganzer Roman dargestellt wird? – Viele Schüler zeigen sich beeindruckt. Acht Klassen der Oberstufe des Wirtschaftsgymnasiums haben bei drei Aufführungen an zwei Schultagen das Stück gesehen, organisiert vom Vertreter des Fachbereichs Deutsch. Dabei sind sie kundige Zuschauer, denn Hermann Hesses „Steppenwolf“ haben sie im Unterricht behandelt. Und so erkennen sie zentralen Themen es Romans wieder: das Gefühl der Entfremdung in der modernen Zivilisation und vor allem das zentrale Motiv der Suche des Einzelnen nach sich selbst – eine Suche, die zum Schluss des Romans ins „Magische Theater“ führt, das „Eintritt nur für Verrückte“ bietet.

Natürlich freut die Schüler, dass es nicht bei der trockenen Lektüre bleibt, sondern es an ihrer Schule eine lebendige Darstellung gibt. Vor allem aber die Leistung des Schauspielers beeindruckte. Eben eine Art magisches Theater.

