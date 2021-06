Heute findet die erste Fête de la Musique Schwetzingen statt

Schwetzingen. Es passiert endlich wieder was in Sachen Kultur! Heute findet erstmals eine Fête de la Musique in Schwetzingen statt. Zwischen 16 und 21 Uhr wird es auf dem Schlossplatz, den Kleinen Planken, in der Hebelstraße, der Mannheimer Straße und am Bahnhof unterschiedlichste Musik zu hören geben. Außerdem gibt es noch Auftrittsorte im Hirschacker und im Schälzel. Das Ganze kostet keinen Eintritt.

Organisiert wird die Fête de la Musique in Schwetzingen von Katharina Simmert von der Mozart-Gesellschaft. Grundsätzlich handelt es sich bei der Fête de la Musique um eine Veranstaltung, an der jährlich mehr als 540 Städte weltweit teilnehmen - erstmals nun auch Schwetzingen. Dabei treten Musiker aller Art im öffentlichen Raum auf. Obwohl es einen Zeitplan gibt, ist es durchaus möglich, dass kurzfristig und spontan noch Musiker dazu kommen. Viele der teilnehmenden Musiker treten heute mehrfach an unterschiedlichen Orten in der Stadt auf.