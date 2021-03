  Heute hab’ ich kein Döschen für dich . . .

Wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, gibt’s da doch einen neuen Gewinner: und der heißt „Torschlusspanik – Das große Vater-Casting“. Noch nicht gehört? Nicht schlimm.

Das ist eine neue Castingshow, die ursprünglich auf dem amerikanischen Fernsehsender FOX lief. Jetzt wird sie seit 11. März auch in Deutschland über das Programm TLC ausgestrahlt. Im Amerikanischen heißt die Show „Labor of love“ (Liebesdienst). Wer jetzt denkt, das werde sowas sein wie „Bachelorette“, „Bachelor“, „Bauer sucht Frau“ oder „Schwiegertochter gesucht“, dem sei gesagt: Diese TV-Formate sind tatsächlich viel niveauvoller – im Vergleich zu dieser „Torschlusspanik“. Denn hier geht es um Sperma! Ja, zucken Sie ruhig zusammen. Es handelt sich tatsächlich um ein Samenspender-Casting.

Karrierefrau Kristy ist 41, sieht blendend aus und möchte jetzt doch noch Mutter werden. 15 Männer bewerben sich mit ihren „Schwimmern“ um diesen – nun ja – Job. Denn Herzensangelegenheit kann man das nicht guten Gewissens nennen, wenn in der ersten Sendung derjenige den Pokal bekommt, der wissenschaftlich nachgewiesen besonders viele und aktive Spermien ausweisen kann, und sich darüber so riesig freut, als hätte er gerade einen Oscar in der Hand.

Ein bisschen Angst habe ich schon davor, wie diese Castingshow jetzt weitergeht. Wie müssen die Bewerber vor den zahlreichen laufenden Kameras in den nächsten Folgen wohl ihren Mann stehen? Wie werden Erziehungs- und Partnerschaftsfähigkeiten auf die Probe gestellt? Und wer bleibt nach den Prüfungen und bestenfalls einigen romantischen Verabredungen nach acht Wochen tatsächlich übrig? Und vor allem: Was passiert dann?

Ob Kristy bei den einzelnen Runden auch einen Abfuhrsatz für die Herren bereithält à la Heidi Klum für die Mädels bei „Germanys next Topmodel“? Sowas wie: „Ich habe heute leider kein Döschen für dich?“ Ein bisschen gespannt bin ich nun doch.

Wer’s trotzdem anschauen möchte: TLC strahlt „Torschlusspanik“ immer donnerstags um 22.15 Uhr aus. Und für alle Kenner der Kultserie „Sex and the City“: „Charlotte“-Darstellerin Kristin Davis ist als Moderatorin mit an Bord.