HG-Handball sehen und ukrainischen Opfern helfen

Oftersheim/Schwetzingen. Das Führungsgremium der HG Oftersheim/Schwetzingen hat beschlossen ein weiteres Zeichen gegen den Angriffskrieg Russlands zu setzen. „Die Eintrittsgelder der Spiele am kommenden Wochenende werden komplett an Hilfsorganisationen zur Unterstützung der ukrainischen Opfer dieser menschlichen Katastrohe gespendet“, erklärt Saskia Zachert, Initiatorin der Aktion. Adressat der Gelder ist Unicef, welches speziell für Kinder aus der Ukraine Spenden sammelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gibt also einen doppelten Grund, die anstehenden Partien der HG direkt vor Ort zu verfolgen: Unterstützung für die heimischen Handballer bei ihren Aufgaben und gleichzeitig Flüchtlingen und Bedürftigen Hilfe zukommen zu lassen. Dies gilt nicht nur für die Drittliga-Begegnung der „Ersten“ im Derby am Samstag, 12. März, 19 Uhr, gegen die SG Leutershausen, sondern auch für das vorausgehende Match der HG Oftersheim/Schwetzingen II in der Badenliga gegen den TV Hardheim (15 Uhr, beide in der Schwetzinger Nordstadthalle) sowie am Sonntag für das Frauen-Lokalduell mit dem TV Brühl (17 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim). Die Jugendspiele bleiben davon unbetroffen weiterhin eintrittsfrei, freiwillige Spenden sind aber jederzeit willkommen.

Die SG Leutershausen, Gegner in der 3. Liga am Samstag, hat sich dazu bereiterklärt, ihren Teil zur Aktion beizutragen und den Spendentopf aufzustocken. Die TSG Eintracht Plankstadt spendet ihre Eintrittsgelder des kommenden Wochenendes ebenfalls an die Opfer des Ukraine-Krieges.