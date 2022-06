HG Oftersheim/Schwetzingen betreut Kinder in den Sommerferien

Schwetzingen/Oftersheim. Die Handball-Gemeinschaft (HG) Oftersheim/ Schwetzingen bietet in den Sommerferien (1. August bis 9. September) eine verlässliche Ferienbetreuung für Familien an, heißt es in einer Pressemitteilung. Für das Programm „Fit-Fun-Ferien“ setzt sie die Vielzahl ihrer ausgebildeten und zertifizierten Jugendtrainer sowie Akteure der Jugend-, Damen- und Herrenteams ein.

Die Kinder erwartet jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm aus Bewegung, Spielen und viel Spaß. Die Eltern können sich damit darauf verlassen, dass ihre Kinder in den Sommerferien fachkundig und zuverlässig betreut werden – auf Grundlage der aktuellen Corona-Richtlinien. Die HG-Ferienbetreuung findet jeweils von Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr, auf dem Sportplatz des TSV Oftersheim (Hardtwaldsiedlung) statt. Mitmachen dürfen Sechs- bis Zwölfjährige. Die Mädchen und Buben können jeweils für eine oder mehrere Wochen angemeldet werden. Die Kosten betragen pro Woche 90 Euro für das erste Kind und 80 Euro für jedes weitere. Kinder, deren Eltern Mitglied im HG-Förderkreis sind, zahlen 80 Euro pro Woche, 70 Euro für jedes weitere Kind. Im Preis sind ausreichend gesunde Getränke, aber kein Essen enthalten. Der HG-Förderkreis hat auch solchen Familien Unterstützung angeboten, für die eine Teilnahmegebühr eine finanzielle Herausforderung bedeutet.

Anmeldeschluss ist der 25. Juli. Die Zahl der Ferienkinder pro Woche ist begrenzt (und es gibt eine Mindestanzahl in jeder Woche). Deshalb gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Die Anmeldung ist erst gültig nach Überweisung der Teilnahmegebühr unter Angabe des Verwendungszwecks „Ferienbetreuung“ und des Namens des Kindes auf das Konto der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit der IBAN DE97 5479 0000 0024 0526 05.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: hghandball.de und http://ferien.hghandball.de