HG Oftersheim/Schwetzingen startet inklusives Handballteam

Schwetzingen. Die HG Oftersheim/ Schwetzingen lädt zum Handballspielen der außergewöhnlichen Art ein: Als neues inklusives Sportangebot der Handball-Gemeinschaft soll ein gemischtes Team für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung aufgebaut werden.

Das neue inklusive Handballteam der HG Oftersheim/Schwetzingen startet am 29. Oktober ins Training. © HG

„Nach Monaten der Vorbereitung erfolgt am Samstag, 29. Oktober, der Anpfiff zu unserem neuen Sportangebot für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung“, lädt die HG alle ein, „die Spaß haben und fit bleiben wollen, zu einem ersten Training in die Kreissporthalle in Schwetzingen, Nähe Carl-Theodor-Schule“.

Offen für alle Altersgruppen

„Das Angebot wird zunächst offen für alle Altersgruppen mit und ohne Handicap sein“, heißt es dazu in der Ankündigung. Je nach Resonanz und Interesse werden dann Jugend- und Erwachsenenteams gebildet. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Vereinsmitgliedschaft möglich. „Es sind also alle willkommen, die Lust haben, mit Spaß und ohne Wettbewerbsdruck Handball zu spielen. Natürlich werden im Training auch andere Sportarten ausprobiert. Nur Sportklamotten sollte jeder mitbringen.“

Geleitet wird das Training von ehemaligen Handballern, aktiven Übungsleitern und anderen engagierten Ehrenamtlichen. Trainiert wird zukünftig im 14-tägigen Rhythmus in der Kreissporthalle Schwetzingen, samstags von 10 bis 12 Uhr. Nach dem Auftakt am 29. Oktober folgen Trainings am 12. November, 26. November, 10. Dezember und schließlich nur sieben Tag später am 17. Dezember.

Das neue Sportangebot ist Ergebnis der großen Resonanz auf den „Open Sporty Sunday“, den der TV 1864 Schwetzingen und die HG im Oktober vergangenen Jahres ins Leben gerufen haben. Einmal im Monat laden die beiden Vereine Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren mit und ohne Beeinträchtigung zum Sporteln in die Sporthalle des Hebel-Gymnasiums ein. So auch an diesem Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Mit dem neuen Unified-Handballteam will die HG den Inklusionssport um ein weiteres Angebot bereichern.

Zur besseren Planung wird für die Trainingseinheiten um kurze Anmeldung per E-Mail an inklusion@hghandball.de gebeten. Hier beantwortet die HG Oftersheim/Schwetzingen auch Fragen. Telefonisch steht zudem Jana Luther unter 0157/37 65 64 04 zur Verfügung.