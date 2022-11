HG trifft mit inklusivem Training ins Schwarze

Einen Volltreffer landeten die Handballer der HG Oftersheim/ Schwetzingen mit ihrem ersten inklusiven Handballtraining. Die Teilnehmer im Alter zwischen acht und 53 Jahren hatten bei den Spielen und einfachen Übungen in der Schwetzinger Kreissporthalle genauso viel Spaß wie die Übungsleiter, heißt es in einer Pressemitteilung.

Los ging’s mit dem Aufwärmen zu flotter Musik des „Sportinators“ und einem Kennenlernspiel. Anschließend beförderten unterschiedlich beeinträchtigten Nachwuchshandballer mit gezielten Würfen Hütchen und Bälle von einer Bank oder dribbelten durch einen Slalom, ehe sie zum Torwurf ansetzten. Weitere Spiele und Übungen folgten, die den Teilnehmern viele Erfolgserlebnisse verschafften und bisweilen von den Eltern auf der Tribüne mit großem Applaus bedacht wurden.

Wer Lust hat, mit viel Spaß und ohne Druck mit anderen Menschen mit und ohne Handicap in den tollen Handballsport reinzuschnuppern, hat dazu bei den nächsten Trainingseinheiten am Samstag, 12. November, und Samstag, 26. November, Gelegenheit. Los geht’s immer um 10 Uhr in der Kreissporthalle in Schwetzingen (Eingang Bruchhäuser Straße). Anmeldung und Infos: inklusion@hghandball.de. zg