Hier finden Menschen Hilfe, wenn es mal klemmt

Klar, es ist ihr Beruf und sie bekommt Geld dafür. Aber schon nach ein paar Minuten im Gespräch mit Nicole Blem vom Schwetzinger Generationenbüro kann man sich kaum des Eindrucks erwehren, dass bei der Hilfe für Familien Beruf und Berufung sehr nah beieinander liegen. Familien zu helfen, die in Not sind, das sei etwas Wichtiges. Denn am Ende bilde die gelingende Familie das Fundament für ein gelingendes Gemeinwesen. Die Formulierung von Artikel 23 im „Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ (UN-Zivilpakt) über die Familie als natürliche Kernzelle der Gesellschaft wirkt vielleicht etwas aus der Zeit gefallen. Aber falsch sei sie deswegen nicht, sagt Blem. Nicht umsonst habe der Schutz der Familie Verfassungsrang. Motivation für Blem ist aber nicht die Verfassung, sondern der Mensch in Not.

AdUnit urban-intext1

Dabei setzt Nicole Blem das Leid, das sie immer wieder zu sehen bekommt, durchaus zu. Schlimm sei es, wenn Kinder krank seien. Ein Fall blieb ihr besonders in Erinnerung. Ein alleinerziehender Vater kam bei der Betreuung seines krebskranken Kindes an seine Grenzen. „Solche Schicksale steckt man nicht so einfach weg.“ Als Ausgleich hat Blem zwei Strategien. Entweder schaut sie möglichst heftige Fantasy-Thriller wie „Game of Thrones“. Oder sie hört Heavy Metal oder Hardcore Techno und backt Torten dabei.

Ein Job, der an die Grenzen geht

Zugegeben, etwas ausgefallen, aber es helfe ihr, abzuschalten. Und die von ihr geposteten Tortenbilder versprechen kulinarische Höhenflüge. Tatort und andere eher realistische Filme wie „Systemsprenger“ könne sie sich dagegen nicht antun. „Zu viel Realität, da komme ich nicht runter.“ Und das muss sie, denn der Job führe einen schon hin und wieder an Grenzen.

Mehr zum Thema Markus und Johannes Schwald führen die Hermann Müller GmbH & Co. KG am Odenwaldring nach dem Vorbild ihrer Eltern Glasklare Geschwistersache Mehr erfahren Metzgerei Back in der Friedrichstraße Von Vater zu Vater zu Vater . . . Mehr erfahren Im Interview „Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft“ Mehr erfahren

Doch Nicole Blem kann damit allem Anschein nach umgehen. Das Wichtigste: „Man ist in der Situation nicht hilflos.“ Ihr und der Stadt steht ein beachtlicher Instrumentenkasten zur Verfügung, um Familien in Schwierigkeiten helfen zu können.

AdUnit urban-intext2

Oft geht es um finanzielle Probleme und das natürlich größtenteils bei alleinerziehenden Müttern und manchmal auch Vätern. Am Anfang stehe immer eine weitgehende Prüfung der Situation. Klar, das sei nicht immer schön. Doch bevor die Allgemeinheit finanziell in die Verantwortung gehe, sei solch eine Kontrolle vertretbar. Und darüber hinaus ist der Überblick wichtig, um zu erkennen, wo es hakt. Dabei müsse sie dem einen oder anderen schon mal klarmachen, dass er etwas sparsamer Leben müsse.

Meist gehe es aber um Defizite. Viele wissen nicht, welche Leistungen und Hilfen ihnen zustehen. Wobei Blem nicht unerwähnt lässt, dass dieses Wissen in all seinen Details nicht leicht zu gewinnen ist. „Es ist manchmal wie im Irrgarten.“ Viele Familien und Alleinerziehende würden sich darin ohne Hilfe kaum zurechtfinden. Aber genau dafür sei das Generationenbüro ja da.

AdUnit urban-intext3

Es gibt viele Möglichkeiten

Blem und ihre Kolleginnen prüfen alle nur möglichen Leistungsansprüche. Vom Zuschlag für das Elterngeld, über den Mietzuschuss und etwaige Hilfe aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes, hin zu Zuschüssen fürs Kindergeld, Hilfen bei der Kinderbetreuung und Übernahme des Essensgeldes bis zum Schwetzinger Familienpass oder einer möglichen Unterstützung über die Notgemeinschaft gebe es zahlreiche Töpfe der Hilfe.

AdUnit urban-intext4

Vor Kurzem habe eine alleinerziehende Mutter mit einem klassischen Notfall in Blems Büro gestanden. Das Kinderbett war zusammengebrochen und die Mittel reichten nicht für schnellen Ersatz. „Das ist ein Fall für unsere Notgemeinschaft. Ich schickte sie in ein Möbelgeschäft, um ein Kinderbett zu kaufen. Mir musste sie die Quittung geben und sie bekam den Kauf in bar erstattet.“ Eine Grenze gebe es bei Überschuldung. Da müssten die Profis von der Diakonie oder der Caritas ran. Und hier findet sich für Blem ein weiterer wichtiger Punkt in der Familienpolitik. Die engmaschige Vernetzung. Das Generationenbüro ist mit der Jugend- und Sozialarbeit, den Schulen, der Polizei und anderen Institutionen in Kontakt, sodass fast immer irgendetwas geht.

Besonders wichtig sei dieses Netzwerk im Kontext der häuslichen Gewalt. Es sind Fälle, die Blem besonders unter die Haut gehen – oft ein Dunkelfeld. Das Ausmaß werde meist unterschätzt. Sicher ist, es kommt häufig und in allen Schichten vor. Die Zahlen sind schockierend: 2019 wurde in Deutschland, laut Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, alle 45 Minuten eine Frau durch ihren Partner angegriffen und verletzt. Und alle drei Tage stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners.

Verschlimmernd komme hinzu, so Blem, dass die Möglichkeiten zu helfen, derzeit alles andere als optimal seien. „Die Frauenhäuser sind voll, da geht nichts mehr.“ Darüber hinaus habe Corona die Ausweichräume weiter verengt. Das Gebot zur sozialen Distanz habe auf die Infektionsentwicklung positive Auswirkung. Ganz und gar negativ seien sie aber in Sachen häusliche Gewalt.

Auch wenn die Zahlen des Generationenbüros vor Ort nicht wirklich auffällig seien. Von Gesprächen mit der Polizei wisse sie, dass auch in Schwetzingen mehr Fälle registriert würden. Im Umgang mit häuslicher Gewalt gibt es für Blem nur eine Devise. „Wir lassen die Frauen und die Kinder nicht und niemals alleine.“ Die Stadt verfüge über einige Notwohnungen, um Frauen und Kinder für eine gewisse Zeit unterzubringen. Neben dem Zuhören geht es ihr vor allem um Hilfe bei der Wohnungssuche.

Gewaltspirale durchbrechen

Was bei den momentanen Quadratmeterpreisen nicht ganz leicht sei. Für die 380 Euro, die Betroffene Frauen vom Landratsamt kriegen können, komme man im Rhein-Neckar-Kreis meist nicht allzu weit. Aber Lösungen zu suchen, sei hier oberste Pflicht. „Die Gewaltspirale zu durchbrechen und Perspektiven zu schaffen“, das ist Blems Motto.

Um Letzteres gehe es eigentlich fast immer in ihrem Job. Den Menschen aufzeigen, dass es Wege und ein Morgen gebe, in dem das Leben nicht mehr nur als bedrückend erscheint. „Dafür lohnt es sich, jeden Tag aufzustehen.“ An das Projekt „familienfreundliche Stadt“ denkt man während des Gesprächs nicht vordergründig. Doch gerade weil sich Mitarbeiterinnen diesem eher schwierigen Kontext annehmen, füllt sich der Slogan mit Leben. ske