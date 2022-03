Hier finden Trauernde Halt

Der Verlust eines Angehörigen oder Freundes kann in Verzweiflung, Verwirrung, Einsamkeit und Tiefen stürzen und Gefühle auslösen, die wir vorher so noch nie gekannt ha- ben. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann wohltuend und lindernd wirken. Der Trauertreff der Hospizgemeinschaft bietet eine intime Gesprächsatmosphäre für Betroffene, um über den Verlust eines geliebten Menschen zu reden. Dabei ist es egal, wie lange der Verlust zurückliegt, wie die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung schreiben.

Das nächste Treffen findet am nächsten Freitag, 11. März, von 16 bis 17.30 Uhr im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28 in Schwetzingen (Hirschacker) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Es gilt die 3G-Regel, wer nicht geimpfter oder genesen ist, benötigt also einen Testnachweis. Zudem ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Die Anmeldung und der Erhalt weiterer Informationen sind bei Koordinatorin Birgit Strittmatter, Telefon 06202/4 0910 09 oder per E-Mail an hospizgemeinschaft@web.de möglich. Die Bürozeiten sind dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr. zg

