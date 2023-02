Hier ist jede Hilfe immer willkommen

Der Schwetzinger Tafelladen „Appel + Ei“ versorgt inzwischen rund 2100 bedürftige Menschen in Schwetzingen und Umgebung mit Lebensmitteln. Um diese wichtige Aufgabe leisten zu können, ist die Tafel auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Der Lions Club Churpfalz hat daher im Club gesammelt.

1150 Euro kamen so zusammen. Dieser Betrag konnte im Januar noch durch die Stiftung Life um 1000 Euro erhöht werden. So konnte Präsidentin Anja Mitsch dem Leiter der Tafel Alexander Schweitzer jetzt insgesamt die schöne Summe von 2150 Euro überreichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit konnte unter anderem der defekte Kühltransporter repariert werden, mit dem die ehrenamtlichen Helfer frische Lebensmittel von den Supermärkten abholen. Erfreulicherweise hatten sich nach diversen Presseberichten in dieser Zeitung im Januar hierfür weitere Helfer gefunden. Allerdings sind für den Verkauf und das Sortieren der Waren noch helfende Hände erwünscht, berichtet Schweitzer.

Die Damen des Lions Clubs machten sich vor Ort einen Eindruck von der wichtigen Arbeit der Tafel und wünschten Alexander Schweitzer und seinem Team weiterhin viel Unterstützung. zg