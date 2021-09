Hier steht der Patient im Mittelpunkt

Das Fachärztliche MVZ am Schlossgarten Schwetzingen war 2011 das erste Medizinische Versorgungszentrum der ze:roPRAXEN überhaupt. In diesem Jahr feiert die Praxis, die sich heute als Expertenzentrum für Onkologie, Kardiologie und Angiologie in der Region etabliert hat, zehnjähriges Bestehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das MVZ hat in vielerlei Hinsicht Pionierarbeit geleistet. Mit Dr. Christian Kuhn, Facharzt für Innere Medizin/Onkologie und Hämatologie, wurde 2011 erstmals das Fachgebiet Onkologie in den heutigen Verbund aus 29 Haus- und Facharztpraxen integriert. Dieser absolvierte seine Facharztausbildung am Universitätsklinikum Mannheim und war zuletzt als Leitender Arzt für Hämatologie und Onkologie in Bad Kreuznach tätig, bevor er 2011 zu den ze:roPRAXEN kam. Dr. Christian Kuhn gilt heute als Experte für das gesamte Spektrum onkologischer und hämatologischer Erkrankungen, Leukämien und chronische Blutveränderungen sowie Erkrankungen des Immunsystems.

„Damals war die Gründung Medizinischer Versorgungszentren noch Neuland“, so Prof. Dr. Peter Rohmeiß, Geschäftsführer der ze:roPRAXEN, „und doch beschlossen wir, es gemeinsam zu wagen und den Grundstein unserer heutigen MVZ-Struktur zu legen.“

Schon früh begann das MVZ ein starkes Netzwerk in der Metropolregion aufzubauen. Gemeinsam mit der GRN-Klinik Schwetzingen entstand 2011 ein multidisziplinäres Tumorboard, in dem sich Experten verschiedener Fachrichtungen gemeinsam zum medizinischen Zustand und Behandlungsmöglichkeiten ihrer Patienten beraten. Auch mit dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, dem Brustkrebszentrum Schwetzingen sowie den regionalen Ärztenetzen Schwetzingen und Hockenheim und der Strahlentherapie in Speyer entstanden über die Jahre enge Kooperationen. 2018 wurden die Räumlichkeiten um einen zweiten Therapieraum erweitert, sodass heute insgesamt 13 Therapieplätze zur Verfügung stehen, auf denen etwa 20 bis 30 Therapien pro Tag durchgeführt werden – von Chemotherapie über die Gabe von Blutkonserven oder Spritzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Behandlung hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt“, beobachtet Dr. Christian Kuhn, der auch Ärztlicher Leiter des MVZ ist. „Sie ist moderner, patientenorientierter und personalisierter“. Vor allem die Diagnosemöglichkeiten sowie die Bereiche Pathologie und Genetik seien spezifischer geworden. Heute ist das MVZ am Schlossgarten ein fachärztliches Expertenzentrum. Neben der Onkologie sind die Fachbereiche Angiologie und Kardiologie vertreten. Ersteres wurde maßgeblich aufgebaut von Dr. Wolfgang Wiegand und Dr. Sandra Kraus; letzteres ab 2018 von Dr. Nicole Nagel. Mittlerweile gehören auch Dr. Britta Schäfer, Prof. Dr. Jan Hastka und Dr. Sergiu Dragomir zum ärztlichen Team.

Das MVZ ist zudem ein aktiver Ausbildungsbetrieb. Ab diesem Oktober wird der erste Physician Assitant (P.A.) im Fachbereich Hämatologie/Onkologie im dualen Studienmodell ausgebildet. Dieser ist eine neuartige Schnittstelle zwischen Ärzten und Patienten und übernimmt zahlreiche ärztliche delegierbare Leistungen bei der Untersuchung und Betreuung der Patienten.