Innerhalb der Veranstaltungsreihe „Winter in Schwetzingen“ fand die Uraufführung des Stückes „Von Rittern und Windmühlen“ statt. Das Marsyas Baroque Ensemble mit Maria Carrasco an der Violine, Sara Johnson am Cembalo, Paula Pinn an der Blockflöte und Konstanze Waidosch am Cello bot zusammen mit Bariton Lars Conrad nicht nur musikalischen Genuss für große und kleine Ohren. Mit viel Liebe und

...