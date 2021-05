Hier wird in Schwetzingen kostenlos auf Corona getestet

Schwetzingen. Schwetzingen hat mittlerweile vier Testzentren. Wir haben die Öffnungszeiten und alle weiteren Informationen zusammengefasst.

Das Testzentrum in der Wollfabrik, Mannheimer Straße 35, hat unter der Woche von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Termine sollten im Vorfeld online unter www.testzentrum.wollfabrik.com gebucht werden. Angeboten werden kostenlose Bürgertests sowie PCR-Tests. Diese sind einmalig nach positivem Schnelltest kostenlos, ansonsten fallen 69,50 Euro an.



Das Testzentrum bei Möbel Höffner, Zündholzstraße 3, hat werktags von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Unter www.testzentrum.wollfabrik.com können Termine ausgemacht werden. Neben den Bürgertests werden auch PCR-Tests gemacht. Diese sind nach positivem Schnelltest einmalig kostenlos, kosten ansonsten 69,50 Euro.



Bei dm wird werktags zwischen 9 und 16.30 Uhr getestet. Termine für den kostenlosen Bürgertest können unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren gebucht werden.



Das Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz hat montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Unter www.buergertest.ecocare.center können Termine gebucht werden. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Kostenlose Bürgertests und PCR-Tests werden angeboten. Letztere kosten – wenn nicht angeordnet – zwischen 50 und 60 Euro.