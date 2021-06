Hierschbiel: „Es fehlten genaue Angaben“

Zum Artikel „Vielleicht sogar Photovoltaik?“, in dem es um die Planungen rund um die städtischen Wohnhäuser am Marktplatz im Hirschacker ging (SZ vom 12. Juni, Seite 11), möchte Dr. Susanne Hierschbiel (Grüne) ihre Enthaltung zum Thema im Technischen Ausschuss richtig gestellt sehen. Sie schreibt:

„Sie haben am 12. Juni aus dem Technischen Ausschuss berichtet. Die Darstellung meiner Enthaltung zur Sanierung der Außenfläche der Häuser Friedrich-Ebert-Straße ist allerdings nicht korrekt und wurde auch während der Sitzung nicht von mir begründet. Die Sanierung des Außengeländes der Häuser Friedrich-Ebert-Straße ist für mich völlig unstrittig. Die Zufahrt für die Feuerwehr muss selbstverständlich gewährleistet sein. In der im Ausschuss vorgelegten Vorlage fehlten allerdings genauere Angaben zur geplanten Umgestaltung der verbleibenden Grünfläche. Meine Frage nach der Art und Weise der Bepflanzung und Gestaltung konnte die Verwaltung während der Sitzung nicht beantworten. Da es sich immerhin um Ausgaben von 100 000 Euro handelt, habe ich mich daher bei der Abstimmung enthalten“, so Dr. Susanne Hierschbiel. zg