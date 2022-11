Hilfe bei Hüftarthrose

Der Vortrag „Minimalinvasiver Gelenkersatz bei Hüftarthrose“ von Dr. Stefan Brosche (Bild), Oberarzt der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie an der GRN-Klinik Schwetzingen, findet am Dienstag, 15. November, 19 Uhr, in der Cafeteria der Klinik statt.

Häufige Schmerzen im Hüft- und Leistenbereich können Hinweise auf eine Hüftarthrose sein, besonders in der Altersgruppe der über 45-Jährigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Erkrankung könne ganz unterschiedlich verlaufen. Manche Betroffene hätten leichte Beschwerden und kämen damit über einen langen Zeitraum gut zurecht, bei anderen schreite die Arthrose schnell fort und führe zu erheblichen Beeinträchtigungen. In diesem Fall könne eine Hüftgelenksoperation das Mittel der Wahl sein. Durch modernste Operationsmethoden sei heutzutage eine frühe Mobilisation möglich und die Patienten können häufig bereits am Tag nach dem Eingriff wieder aufstehen. Der Eintritt ist frei.

Während der Veranstaltung sind die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen. zg

Info: Nähere Infos zum Endoprothetikzentrum Schwetzingen finden Interessierte unter https://www.youtube.com/watch?v=y8QhI6M4C6c