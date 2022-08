Hilfe, der Rhoi hot Dorscht!

Seid Woche dud die Presse be-richde, in unserm Rhoi dud ma immer mehr Sandbänk sich-de. Es will ums Verregge nimmie rearä, awwer die Urlauwer un die Leid im Sch wimmbad dud des näd schdöre. Doch die Schiffe uff dem Rhoi, die schdelle schun deilweis die Transporde oi. Jedzt war ich dieser Dage am Rhoi gsesse, was muss ich do sehe, uff äm Flusskreuzfahrdschiff hod ma Idee’e.

Do schdande alle Passaschiere mid Äämer in de Händ und sinn uff dem Schiff hie un her gerennd. Hinne hod ma des Wasser ausm Fluss gholt, is donn nach vorne gerennd, wieder neugeleerd, dasses unnerm Schiff nasser werd. Uff die doll Idee muss ma erschd ämol kumme, die Reisende reise doch donn beschdimmd fer umme. Awwer lossd eich ned veräbble, des had ich bei dem Schlof in der Sunn am Rhoi gedreumd, ihr brauchd ned hiezufahre, ihr habd nix versäumd.