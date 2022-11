Hilfsaktion für Bedürftige und Obdachlose in Schwetzingen

Die „Heavens Fighter“ sind ein bemerkenswerter Verein mit Sitz in Schwetzingen , der sich seit 2019 mit großem Engagement um Hilfe für Obdachlose und Bedürftige in der Gegend kümmert. Regelmäßig organisieren sie Aktionen, bei denen freiwilligen Helfer unter anderem Sachspenden verteilen. Der nächste Termin ist an diesem Samstag, 26. November, von 11 bis 14 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte (Hebelstraße 6) in Schwetzingen.

Ausgegeben werden unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Decken, Hygieneartikel und vieles mehr. Außerdem wird es bei der Veranstaltung am Samstag eine warme Mahlzeit – gestiftet von der Metzgerei Back – sowie Getränke, Kaffee und Kuchen für die Bedürftigen geben. Zudem wird eine kostenlose professionelle Fußpflege angeboten.

Der Verein Der Verein „Heavens Fighter“ unterstützt Obdachlose und Hilfsbedürftige in Schwetzingen, Mannheim, Heidelberg und Umgebung. Die Aktionen finden dort statt, wo Hilfe benötigt wird, beispielsweise in Fußgängerzonen, Stadtrandbezirken, Parks oder Obdachlosenheimen. Wer Geld spenden möchte: Bankverbindung Volksbank Rhein Neckar eG; IBAN DE07 6709 0000 0095 5955 02, BIC GENODE61MA2. ali

Gleichzeitig nimmt der Verein auch Spenden vor Ort an. Dringend benötigt werden derzeit haltbare Lebensmittel, warme Kleidung, Deodorants, Einwegrasierer, Rasierschaum, Hunde- und Katzenfutter, Mittel gegen Flöhe, rezeptfreie, Medikamente, Verbandsmaterial, aber auch Zelte, Rucksäcke, Trolleys, Schlafsäcke, Isomatten, Wolldecken, Dosenöffner, Thermoskannen, Gaskocher und Kartuschen. ali