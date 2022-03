Hilfsgüter über Pápa nach Wyschkowo

Schwetzingens ungarische Partnerstadt Pápa hat seit einigen Jahren freundschaftliche Verbindungen in die Ukraine. Wyschkowo – oder ungarisch Visk – heißt die Partnerstadt in den Karpaten. Pápas Bürgermeister Dr. Támás Aldózo war in den vergangenen Tagen schon mehrfach mit einem Hilfstransport dort. Jetzt unterstützt auch Schwetzingen dieses Engagement. Im Auftrag des Fördervereins für Städtepartnerschaften fährt Ehrenvorsitzender Gabor Kollanyi am Montag mit einem vollgeladenen Transport nach Ungarn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Inhalt hat komplett die Rewe-Niederlassung Südwest gespendet – 3,5 Tonnen an Hilfsgütern. Auch die Stadtverwaltung unterstützt die Aktion finanziell.

Der Förderverein würde sich über Geldspenden zur weiteren Finanzierung dieser Tour sowie zukünftiger Hilfsfahrten freuen. ali

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Spendenkonto des Fördevrereins: Iban DE21 6725 0020 0025 0072 98