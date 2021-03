Der Ortsverband Schwetzingen plus der Partei Die Linke hat jetzt mit einer besonderen Busaktion am Samstag auf den Kleinen Planken für eine künftige Stadtbuslinie, auch in den Stadtteil Hirschacker, geworben. „Wir fordern von den Stadtvorderen und dem Gemeinderat, dass eine neue Stadtbuslinie über den Hirschacker und auch bis zum Stadion fahren muss“, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

AdUnit urban-intext1

„Wie in der Schwetzinger Zeitung zu lesen war, haben die Rodungsarbeiten am künftigen S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker schon längst begonnen. Die Haltestelle mit zwei Bahnsteigen soll dann im Dezember 2022 in Betrieb gehen. Die Barrierefreiheit wird per Aufzug durch die Stadt Schwetzingen sichergestellt. Mit diesem Ausbau gewinnt der Ortsteil eine enorme Aufwertung und macht ihn für die derzeitigen und künftige Bewohner auch gleich sehr viel attraktiver“, heißt es vonseiten der Linken. Für einen modernen öffentlichen Nahverkehr, der in die Zukunft gerichtet ist und ökologisch und sozial sein soll, sei dann aber eine Anbindung ans Stadtliniennetz unerlässlich.

Gratis mit dem ÖPNV fahren

„Für die Linke muss ein sozialer Ausbau auch mit der Ticketfreiheit verbunden sein, um ein attraktives Angebot auch für alle Menschen ohne Rente oder im ALG2-Bezug ermöglichen zu können. Darüber hinaus müsste die Linie übers Stadion fahren, damit die Menschen nicht mehr aufs Auto angewiesen sind, um das gute Einzelhandelsangebot dort vor Ort nutzen zu können. Zumindest bis ein entsprechendes Einkaufsangebot im künftigen Boomstadtteil Hirschacker verwirklicht werden kann“, heißt es in der Mitteilung.

Wenn sich Oberbürgermeister René Pöltl, Bürgermeister Matthias Steffan sowie der ganze Gemeinderat dafür einsetzen, dass der Individualverkehr zurückgedrängt werden soll und der ÖPNV an Bedeutung gewinnt, wäre eine solche Linienanbindung einfach nur logisch. Die Linke hoffe, dass sich alle Beteiligten ihrer Verantwortung gegenüber dem Hirschacker bewusst seien. zg