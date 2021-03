Schwetzingen. Es war ein Schock für die Schüler und Lehrkräfte der Hirschacker-Grundschule im Akazienweg, als sie am Freitagmorgen plötzlich das Schulgebäude räumen mussten. Der Hausmeister hatte kurz zuvor beim Ablesen des Stromzählers bemerkt, dass aus einer Leitung im Keller Gas austrat, und daraufhin sofort die Schulleitung und die Feuerwehr verständigt. Alle 55 Schüler sowie das Lehrpersonal wurden umgehend evakuiert und auf dem nahe gelegenen Sportplatz gesammelt. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich bei der Evakuierung niemand. Die Aufregung war zunächst aber groß.

AdUnit urban-intext1

„Aus einer Zuleitung zur Heizung ist Gas ausgeströmt“, erklärte Feuerwehrkommandant Walter Leschinski vor Ort. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen, die um kurz vor 10 Uhr gerufen wurden, stellten zunächst sicher, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem speziellen Messgerät in den Keller.

Die Einsatzkräfte fanden schnell heraus, dass bislang nur eine geringe Menge nicht explosionsfähiges Gas entwichen war und drehten den Gashahn zu. Die Lage war somit schnell unter Kontrolle. Wie die Polizei mitteilte, bestand zu keiner Zeit Gefahr für Schüler oder Lehrer.

Defekt an Rohrverbindung

Die Stadtwerke Schwetzingen, die als zuständiger Energieversorger in so einem Fall automatisch verständigt werden, machten sich nach Rücksprache mit der Feuerwehr ebenfalls vor Ort ein Bild von der Lage. Als Ursache für den Gasaustritt in der Grundschule komme laut Angaben der Polizei nach derzeitiger Sachlage ein Defekt an einer Rohrverbindung der Gasleitung in Betracht.

AdUnit urban-intext2

Der Gasversorger stellte rasch die Gaszufuhr zum Schulgebäude im Hirschacker ab, so dass kein weiteres Gas ausströmen konnte. Zum Schluss belüfteten die Feuerwehrmänner die Kellerräume mit großen Lüftern.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und zwölf Ehrenamtlichen im Einsatz war, halfen auch mehrere Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. Bereits gegen 10.30 Uhr wurde das Gebäude wieder freigegeben und der Unterricht fortgesetzt. Die Schulleiterin der Hirschacker-Grundschule, Christine Winkler-Knieriem, wollte sich vor Ort nicht zu den Geschehnissen äußern.

Glimpfliches Ende

AdUnit urban-intext3

„Wir werden generell eher selten zu Gasausbrüchen gerufen“, sagte Walter Leschinski im Gespräch. „Aber wenn, dann ist der Klassiker eher das Anbohren der Gasleitung im Haus“, fügte er hinzu. Das Gasleck an der Hirschacker-Grundschule sei daher schon etwas Besonderes gewesen. Glücklicherweise habe der Einsatz ein glimpfliches Ende gefunden.

AdUnit urban-intext4

„Der Hausmeister hat hier absolut richtig reagiert und direkt Bescheid gegeben“, lobt der Feuerwehrkommandant das schnelle Handeln und den reibungslosen Ablauf. Die Gaszufuhr zur Schule bleibt vorerst abgestellt, bis der Schaden vollständig behoben ist. Für Schüler und Lehrer besteht keine Gefahr.