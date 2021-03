Ein Schluck Bier zum Weltfrauentag gefällig? Die Diskussion um Frauen, Männer und die Gleichberechtigung ist in den vergangenen Jahren hochgekocht. Seit 1921 – also jetzt genau vor 100 Jahren – wurde der Frauentag jährlich gefeiert. Den 8. März wählten die Vereinten Nationen (UN) allerdings erst im „Internationalen Jahr der Frau“ 1975 aus. Der perfekte Tag also, um zu zeigen, welche Erfindungen wir ohne Frauen vermutlich nicht – oder erst später– gemacht hätten. Eine kleine Auswahl.

Die britische Biochemikerin Rosalind Franklin war von 1920 bis 1958 an der Entdeckung der Doppelhelix-Struktur der DNA beteiligt. Die Forscher James Watson und Francis Crick griffen später ohne ihr Wissen auf ihre Forschungsergebnisse zurück – und erhielten dafür den Nobelpreis. Erst nach ihrem Tod wurde Franklin für ihre Arbeit gewürdigt.

Die US-Amerikanerin Shirley Ann Jackson musste sich nicht nur gegen Männer durchsetzen. Sie war 1973 die erste schwarze Frau, die am renommierten Massachusetts Institute for Technology) ei-nen Doktortitel erwarb. Im Bereich der Telekommunikation hat sie einige bahnbrechende Forschungsarbeiten veröffentlicht. Unter anderem auch die Anruferkennung, die 1946 erfunden wurde.

Und auch das „flüssige Gold“ hat die Menschheit wohl den Frauen zu verdanken. Denn die Überlieferung des ersten Bieres gab es vor 5000 Jahren – aus Mesopotamien, dem heutigen Irak. Damals war Bierbrauen genauso Frauensache wie Brotbacken oder Marmeladekochen. Getrunken wurde das Hausbier übrigens von allen. Egal ob jung, alt, Mann oder Frau. Im Gegensatz zum Wasser in dieser Zeit war Bier nämlich in der Regel keimfrei. Durch das Kochen während des Brauprozesses, dem Alkohol und den antibakteriell wirkenden Hopfen ungefährlich. Außerdem war es nahrhaft – daran hat sich bis heute nichts geändert. Also, hoch die Krüge!