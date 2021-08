Hochbetrieb auf der Schwetzinger Tennisanlage

Eine solche Auslastung hatte die Tennisanlage am Odenwaldring in Schwetzingen schon lange nicht mehr erlebt: Alle acht Plätze waren belegt! Der Cheftrainer des TC Blau-Weiß, Andre Straka, hatte Tenniscamps für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene eingerichtet.

Von Montag bis Freitag kamen 25 Sieben- bis 16-Jährige zum TC, um von 10 bis 15 Uhr unter Anleitung des Trainerteams Neues zu lernen und umzusetzen. In den meisten Fällen waren es vereinseigen Akteure, die ihre Spielpraxis eine Woche lang verbessern konnten. Auch ein paar Neueinsteiger waren auszumachen, die dem Sport mit der gelben Filzkugel treu bleiben.

An jedem Tag wurde die Spiel- und Schlagtechnik präzisiert, das Konditionstraining kam ebenfalls nicht zu kurz, das später der Motorik und der Koordination zu gute kommt.

Von Dienstag bis Donnerstag war das Erwachsenencamp eingeplant, an dem mehr als 30 Personen teilnahmen. Sehr erfreulich, dass viele Neu- und Wiedereinsteiger vorbeischauten, denn über neue Mitglieder freut sich gerade in dieser Zeit jeder Club. Andre Straka zog insgesamt ein positives Fazit: „Ich bin rundum zufrieden über die Teilnehmerzahl und mein Trainerteam, das mich sehr gut unterstützt hat.“ Die Grund- und Angriffsschläge sowie Volleys klappen jetzt bestimmt viel besser und sind wirkungsvoller in den kommenden Matches.

Ein weiteres Erwachsenencamp findet vom 7. bis 9. September, 18 bis 20 Uhr, statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich per E-Mail an info@tennisschulestraka.de. chs