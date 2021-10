Nach einem guten Start in die Festspielzeit und begeisterten Reaktionen geht es weiter mit einem spannenden Programm, das passend zum Festspielmotto „Erinnern“ Altes neben Neues stellt. Bratschist Nils Mönkemeyer (Bild) bestreitet zwei Konzerte als Residenzkünstler. Nach seinem Einstand mit einem herausragenden Kammermusikabend wird er am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr zusammen mit Blockflötistin Dorothee Oberlinger ein Duokonzert unter dem Titel „Music for two“ bestreiten. Bach bildet das Zentrum in einem Werkpanorama, das von Hildegard von Bingen über Bartók und Cage bis zu Dorothée Hahnes elektronischen Erkundungen reicht.

Es folgen zwei hochkarätige Streichquartette unterschiedlicher Couleur: Am Freitag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr spielt das spanische Quarteto Quiroga erstmals in Schwetzingen ein kontrastreiches Programm. Zwischen Landsmann Cristóbal de Morales (16. Jahrhundert) und György Kurtág umspannt es fast 500 Jahre. Am Sonntag, 24. Oktober, 11 Uhr, widmet sich das Prager Bennewitz Quartett drei Komponisten aus ihrer Heimat: Smetana, Janáèek und dem wenig bekannten Universalisten des frühen 20. Jahrhunderts, Erwin Schulhoff.

Am Samstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr präsentiert die Akademie für Alte Musik Berlin mit Solistin Christina Landshamer einen Abend um das klassische Dreigestirn Haydn – Mozart – Beethoven in Form von Sinfonien und Konzertarien. Die weltweit gefragte Sopranistin mit ihrer warmen, lyrischen Stimme ist erstmals hier.

Christoph Prégardien entführt die Zuhörer am Sonntag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr zusammen mit dem Pianisten Stefan Litwin auf eine abwechslungsreiche Liedreise. Das Programm, eigens für das Festspielthema „Erinnern“ konzipiert, ist um zwei große Liedkomponisten gruppiert: Franz Schubert und Hanns Eisler. Die Welt des Volkstons trifft hier auf verschiedene Stilebenen. zg

Info: Tickets bei SWR Classic Service unter Telefon 07221/30 01 00 (Mo bis Fr von 10 bis 12 Uhr), online unter www.swrclassicservice.de und im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz. Es gilt die 3G-Regel.