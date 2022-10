Hochklassige Musik für einen guten Zweck

Einmal im Jahr lädt der gemeinnützige Verein St. Thomas mit der Barrelhouse-Jazzband normalerweise zum Benefizkonzert ins Rokokotheater in Schwetzingen. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann Professor Frank Brecht, Gründer und Leiter der psychiatrischen Nachsorgeeinrichtung St. Thomas, am Samstag, 22. Oktober, das Konzert erstmals wieder eröffnen. Er sagt schon jetzt: „Ich bin so glücklich, dass wir mit diesem Event für die Förderung psychisch kranker Menschen werben können.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Barrelhouse-Band gilt als Deutschlands erfolgreichste Gruppe des traditionellen Jazz im New-Orleans-Stil und Swing. Die Musiker kommen vor allem aus der Region Frankfurt. Sängerin ist in diesem Jahr die US-Amerikanerin Joan Faulkner. In Gala-Konzerten sang sie unter anderem mit Künstlern wie Roberto Blanco, Howard Carpendale, Harald Juhnke, Al Martino, Bill Ramsey, Jennifer Rush, Caterina Valente oder den Weather Girls. Musikproduzent Frank Farian engagierte sie als Ghostsänger-Stimme in seinen Pop-Gruppen Boney M. und Milli Vanilli.

Ausgesprochene Dankbarkeit

Laura Kirchgässner ist Gastsängerin beim Benefizkonzert. © Veranstalter

Dieses Mal werden die Überraschungsgäste Laura Kirchgässner (Koloratursopran) und Amy Reiss (Klavier) mit Werken von Franz Léhar, Gerhard Winkler und Giacomo Puccini einen Auftritt haben. Kirchgässner studierte neben ihrem Hauptfach Psychologie auch Musik und Gesang. Daneben widmete sie sich der Fachrichtung Operngesang.

Mehr zum Thema St. Thomas Schärferer Blick für ein Tabuthema Mehr erfahren

Ihre musikalische Partnerin Amy Reiss, geboren 1996 in Heidelberg, begann das Klavierspiel mit sechs Jahren und bestand mit 16 Jahren die Aufnahmeprüfung zum Vorstudium an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. 2022 war sie Trägerin des Bayreuth-Stipendiums des Richard-Wagner-Verbandes Karlsruhe. Ein weiteres, musikalisches Nachwuchstalent, das ebenfalls in Schwetzingen auftreten wird, bleibt noch geheim.

Professor Brecht geht in seiner Euphorie noch weiter: „Nicht nur dafür lohnt sich das Konzert. Wer zu den Gästen der Veranstaltung zählt, zeigt seine Verbundenheit und Unterstützung für unseren gemeinnützigen Verein mit seinen Bewohnern.“ Dafür ist er ausgesprochen dankbar.

Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos, der Verein bittet allerdings um Spenden für seine Arbeit. zg