Hochwassergefahr in Heidelberg - 2000 Sandsäcke vorsorglich aufgestapelt

Heidelberg. Anhaltender Regen sorgt für steigende Pegelstände in den Flüssen der Region. Die Stadt Heidelberg hat vorsorglich darauf reagiert und am Mittwochmorgen etwa 2000 Sandsäcke im Bereich der Alten Brücke aufgestapelt. Damit möchte man eine Sperrung der B37 verhindern - denn steigt der Pegel des Neckars weiter an, könnte die Fahrbahn überflutet werden.

Wie eine Sprecherin auf Anfrage am Mittwochvormittag mitteilte, rechne man derzeit nicht mit einer Überflutung der B 37. War man in der Nacht noch von höheren Pegelständen ausgegangen, hätte sich die Hochwasserlage zwischenzeitlich entspannt. Der Neckar soll demnach am Nachmittag einen Höchststand von 3,35 Meter erreichen. Die Sandsäcke würden aber vorsorglich weiterhin im Bereich der Alten Brücke liegenbleiben.

Dauerregen sorgt für Überschwemmungen in Südhessen

In Südhessen hat der Dauerregen für erste Überschwemmungen gesorgt. Wegen eines übergelaufenen Bachs in Reinheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) sei eine Straße gesperrt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch in Hirschhorn (Kreis Bergstraße) kam es laut Polizei zu einer Straßenumleitung. Zudem trat die Kinzig an einigen Stellen über, einzelne Straßenabschnitte wurden gesperrt. (mit dpa)

