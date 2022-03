Hochwertige Artikel mit regionaler Note

Wo bislang die Stadtwerke Schwetzingen ihren „i.punkt“ hatten, am Eingang zur Mannheimer Straße/Ecke Carl-Theodor-Straße, empfängt ab sofort Yousef Ablieh in seinem neuen Ladengeschäft die Schwetzinger und Gäste aus aller Welt. Vielen dürfte der Name „Gerne natur“ bereits ein Begriff sein, denn in Hockenheim hat sich das gleichnamige Hauptgeschäft seit zwölf Monaten etabliert und die dortige Karlsruher Straße mit seinem äußerst vielseitigen Sortiment bereichert.

Die Filiale in Schwetzingen soll aber nicht einfach eine Kopie sein, sondern auch den Besucher mit viel Liebe zum Detail auf eine Reise in die Geschichte Schwetzingens nehmen. So finden sich an verschiedenen Stellen in der aus Naturholz gefertigten Ladenausstattung Bilder und Gegenstände der Spargelstadt aus vergangenen Jahrhunderten. Einkaufen wird so einmal mehr zum Erlebnis für die Sinne.

Das Sortiment umfasst Feinkost, Naturkosmetik, Deko- und Geschenkartikel, aber auch exklusive Souvenirs aus Schwetzingen wie eigens angefertigte Holzpostkarten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Bioprodukten und veganen Erzeugnissen. Es findet sich unter anderem ein großes Regal der Schwäbischen Firma Gourmet Berner, die bekannt ist für ihre Manufaktur von Essig und Ölen, Feinkostprodukten wie Bärlauchpesto, Fruchtaufstrichen und Gelees. Diese und weitere Produkte sind dann natürlich auch bei „Gerne natur“ erhältlich. Tee, Kaffee und Schokolade weiterer Premiummarken ergänzen das Feinkostsortiment.

Regional eingekauft werden außerdem frische Blumen, die bei „Gerne natur“ erhältlich sind.

Nach höchsten deutschen Qualitätsvorgaben hergestellt sind die Naturkosmetikprodukte der eigenen Marke „Leenoderm“, unter anderem Artikel mit natürlichen Mineralien aus dem Toten Meer, die aus der Heimat des Inhabers Jordanien stammen. Darüber hinaus setzt Yousef Ablieh auf hochwertige Ware wie von „balmyou“ und „L’Erbolario“. Die Naturseifen sind bio sowie vegan hergestellt und stammen aus Produktionsstätten in Deutschland, Italien und Griechenland.

„Gerne natur“ bietet aber auch viele weitere Geschenkideen, wie Naturkerzen aus Sojawachs, Tassen und Gefäße, Figuren und vieles mehr. Sehr beliebt sind die natürlichen Behältnisse, mit denen sich ein nachhaltiger Geschenkkorb zusammenstellen lässt. Diese können auch später noch als Dekoration verwendet werden. Es ist außerdem möglich, Geschenksets gegen einen Aufpreis zu den Lieben in ganz Deutschland versenden zu lassen. Gerade für die Osterüberraschung eine besonders gute Idee! Da kommt es wie gerufen, dass „Gerne natur“ in Schwetzingen bis Ostern zehn Prozent Eröffnungsrabatt auf das gesamte Sortiment gewährt. mib

