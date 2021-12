Hochwertiges E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Unbekannte Täter haben in der Carl-Theodor-Straße ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein 77-jähriger Mann sein E-Bike am Dienstag gegen 12 Uhr vor dem Eingang eines Einkaufszentrums in der Carl-Theodor-Straße verschlossen ab. Als er gegen 12.30 Uhr vom Einkaufen zu seinem Rad zurückkehrte, war dieses verschwunden.

Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um ein Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell Agattu.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880 zu melden.