Hockenheimer Landstraße wird ab Montag gesperrt

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnen ab Montag, 14. März, die Sanierungsarbeiten der schadhaften Fahrbahn im Kreuzungsbereich der B291/Hockenheimer Landstraße bei Schwetzingen. Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende April abgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei wird die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht auf einer Strecke von rund 8,9 Kilometern erneuert, wodurch die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt erhöht wird. Die Maßnahme ist in mehrere Bauphasen aufgeteilt in denen Teil- und Vollsperrungen erforderlich sind. Im ersten Bauabschnitt wird, voraussichtlich bis 18. März, die Fahrbahndeckenerneuerung im östlichen Kreuzungsbereich durchgeführt. Hierbei ist die Fahrbeziehung zwischen Schwetzingen und Hockenheim/Walldorf gesperrt und wird über die K 4250 (also in Richtung Ketsch) und L 599 (Umgehungsstraße parallel zur Autobahn) umgeleitet. Die Fahrbeziehung zwischen Hockenheim und Walldorf bleibt in beiden Fahrtrichtungen bestehen. Ab voraussichtlich 18. März, schließen sich die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts an. Im westlichen Kreuzungsbereich steht die Verbindung zwischen Schwetzingen und Walldorf wieder zur Verfügung. Dementsprechend wird die Strecke zwischen Schwetzingen und Hockenheim gesperrt und über die K 4250 und L 599 umgeleitet.

Sobald die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich abgeschlossen sind, können die Verkehrsbeziehungen zwischen Schwetzingen und Hockenheim wieder uneingeschränkt genutzt werden. In den darauffolgenden Bauabschnitten zwischen den Kreuzungsbereichen Hockenheimer Landstraße (bei Schwetzingen) und L 598 (bei Walldorf) werden für die abschnittsweise Erneuerung der B 291 Vollsperrungen – je Bauabschnitt – eingerichtet. Über den weiteren Bauablauf und die Termine der Sperrungen wird, abhängig vom Baufortschritt, gesondert informiert. Die Kosten betragen rund 2,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Während der Arbeiten wird der Busverkehr der betroffenen Linien umgeleitet. Anfangs werden die Linien 712 und 750 umgeleitet, die Haltestellen „Markgrafenstraße“, Oftersheim „Bahnhof“ und „Lessingstraße“ sowie „Rathaus“ mit alternativem Halt an der „Wiesenstraße“ fallen voraussichtlich bis 8. April weg. zg/kaba