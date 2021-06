Höchste Auszeichnung

Peter Behnert und Marek Nepomuck vom Lions Club Schwetzingen haben eine der höchsten Auszeichnungen der Lions-Organisation bekommen.

AdUnit urban-intext1

Der Schwetzinger Behnert und der in Plankstadt lebende Nepomuck gehörten dem Team an, das den Kongress der Deutschen Lions (KDL) Ende Mai in Mannheim organisiert hatte. Behnert war für das Sponsoring, Nepomuck für PR und Kommunikation verantwortlich. Vier Jahre lang plante das zwölfköpfige Team die Veranstaltung.

Peter Behnert und Marek Nepomuck erhalten für ihren ehrenamtlichen Einsatz den „Melvin Jones Award“. © LC

Der KDL findet jedes Jahr in einer anderen Stadt statt. Das diesjährige Motto lautete: „Bildung gestaltet Zukunft, Lions gestalten Bildung.“ Wegen der Corona-Pandemie fand der Kongress ausschließlich online statt. Die Pandemie hatte das Organisationsteam schon getroffen, doch letztendlich wurde dann kurzerhand aus einem Präsenz- ein Online-Kongress auf die Beine gestellt. Etwa 1600 Teilnehmer hatten sich angemeldet. Sie konnten Workshops wie „Lions Anpfiff“ von „Anpfiff ins Leben“, „lebenslanges Lernen“ oder „Bildung und Gesundheit“ besuchen. Ferner gab es zwei Impulsvorträge von Professor Dr. Julian Nida-Rümelin sowie Professor Dr. Klaus Hurrlemann. Der weltbekannte Zauberer Simon Pierro und die Mannheimer Jazzband Thomas Siffling und Thorsten Goods bildeten ein Abendprogramm der Extraklasse.

Peter Behnert und Marek Nepomuck erhielten für ihren ehrenamtlichen Einsatz den „Melvin Jones Award“. Das ist die höchste Anerkennung der Lions Club International Foundation für Persönlichkeiten, die sich für die sozialen Ziele der Stiftung verdient gemacht haben. zg

AdUnit urban-intext2