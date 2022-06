„Wir sind bereit!“ sagt die ambitionierte Sportlehrerin der Comenius-Schule, Petra Schwarz, und meint damit die Teilnahme der fünfköpfigen Schülermannschaft aus Schwetzingen an den Special Olympics nationalen Spielen in Berlin. Gemeinsam mit ihren sportlichen Kolleginnen Alexandra-Maria Vater und Anna Schäfer bereitet sie bereits seit Monaten alles vor.

Levin, Nikolas, Roshuan, Alexandru und Kircho trainieren hart nach dem Motto „höher, schneller, weiter“. Am 19. Juni startet die Mannschaft Richtung Berlin und wird in der Leichtathletik eifrig auf Medaillenjagd gehen. Die nationalen Spiele sind die ideale Vorbereitung für eine mögliche Teilnahme an den Special Olympics Weltspielen in Berlin 2023.

Dank der großzügigen Spende einer Heidelberger Unternehmensgruppe haben die Athleten brandneue Trikots und Trainingskleidung.

Und durch die Unterstützung des Rotary Club Schwetzingen-Kurpfalz, vertreten durch Dr. Hans-Jürgen Scholz sind die Reisekosten gesichert. „Wir sind überwältigt von dieser Art Vertrauen in unsere Sportler“, wendet sich Lehrerin Alexandra-Maria Vater dankend an die Spender. Und alle wissen, dass die ganze Comenius-Schule fest die Daumen drückt.“ zg

Info: Das Bewerbungsvideo von Schwetzingen für die Special Olympics sehen Sie unter www.schwetzinggr-zeitung.de