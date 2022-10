Hölderlin in Fokus rücken

„In Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid“– zu einer biografischen Lesung zum tragischen Leben des Dichters Friedrich Hölderlin (1770 -1843) lädt am Samstag, 15. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr die Volkshochschule in Schwetzingen ein.

Kaum ein deutscher Dichter hat die literarische Welt mehr bewegt als Friedrich Hölderlin. 36 gesunden Jahren, in denen er mit faszinierenden Gedichten in den Dichterolymp aufstieg, standen 36 Jahre gegenüber, die er in geistiger Umnachtung im Tübinger Turmzimmer verbrachte. Die Lesung aus Briefen und Beschreibungen folgt seinem Lebensschicksal von seinem Geburtsort Lauffen über seine Heimatstadt Nürtingen, seine Studienorte Maulbronn und Tübingen bis nach Frankfurt, wo er seine große Liebe fand und verlor. Und nach Homburg, wo eine große Freundschaft zerbrach und sein Geist. Die Teilnehmer begleiten ihn in die langen letzten Jahre in der Obhut des Schreiners Ernst Zimmer, wo er liebevoll umsorgt ein Fremdling blieb.

Autor und Lehrer Dieter Balle hat sich schon während des Studiums mit dem Phänomen Hölderlin beschäftigt. Sein Buch heißt: „Komm! ins Offene, Freund! Unterwegs mit Friedrich Hölderlin im deutschen Südwesten.“