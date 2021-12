An Heiligabend stellen wir in der gesamten Zeitung viele Engel vor. Engel im Alltag, Engel in der Nachbarschaft, Engel aus der Historie. Fehlen noch die singenden Engel, die Engelschöre. „Hört, der Engel helle Lieder“, heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Diese musikalischen Engel haben sich in Schwetzingen unter einem Namen zusammengefunden – und der heißt Sängerbund. Denn die Chorgemeinschaft hat sich auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht der Untätigkeit ergeben wie leider viele andere Vereine.

Sie versucht nicht nur, ihre Mitglieder bei der Stange und bei Laune zu halten. Der Sängerbund vergisst auch die Allgemeinheit, die Bevölkerung nicht. Denn auch in diesem Jahr ist das mittlerweile 53. Weihnachtskonzert bei Kerzenschein nicht einfach so abgesagt. Es hat stattgefunden und findet immer noch statt. Alle Chorgruppen – der Kinder- und Jugendchor, die SchwetSingers und der Chor „D’accord“ sowie der befreundete Musikverein-Stadtkapelle – haben unter Berücksichtigung aller Vorschriften unter der Ägide von Elena Spitzner ein tolles Konzert aufgenommen, das nun seit Sonntag online zu genießen ist. Auch und vor allem dank des Engagements von Sängerbund-Mitglied Sebastian Jaeger, ohne dessen berufliches Know-how das gar nicht zu realisieren (und zu finanzieren) wäre. Ein bisschen traurig ist, dass die Kinder in der Kirche mit Masken singen mussten, aber wenigstens wurden sie bei der Aufnahme am 6. Dezember vom Nikolaus höchstpersönlich besucht und in den höchsten Tönen gelobt.

Das Weihnachtskonzert bei Kerzenschein ist jedenfalls einfach wunderbar und ein echter Tipp für die Festtage, um die Herzen zu erwärmen. So zieht echte Weihnachtsstimmung in die Wohnzimmer ein. Und natürlich ist auch die Melodie von „Hört der Engel helle Lieder“ dabei. Gloria in excelsis deo. Ehre sei Gott in der Höhe – und ein kleinwenig auch dem Sängerbund hier unten.