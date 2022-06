Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor Detlev Helmer hat in diesem Jahr noch einmal Großes vor mit den Gruppen der Kantorei in Schwetzingen. Einige Veranstaltungen liefen bereits, ein Höhepunkt steht am Sonntag mit der Aufführung des Musicals der Jungen Kantorei an – das letzte unter der Regie von Detlev Helmer. Wir sprachen mit ihm über das Kantoreiprogramm.

Wie gehen Sie

...