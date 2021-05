Hoffnung auf noch mehr Öffnungen

Schwetzingen will in Sachen Pandemielockerungen eine Vorreiterrolle einnehmen und eine von zehn Kommunen in Baden-Württemberg sein, die ein Modellprojekt für weitere Öffnungsschritte werden. Dies verkündete Oberbürgermeister Dr. René Pöltl am Ende der Gemeinderatssitzung. Sollte die Stadt zum Zuge kommen, könnten ausgewählte Veranstaltungen im Bereich Kultur, Sport und im Jugendbereich wieder mit deutlich mehr Personen stattfinden, als bisher von der Corona-Verordnung vorgesehen. Beispielsweise in der Wollfabrik, bei den Festspielen, im Theater am Puls im Bellamar oder auch in den Jugendeinrichtungen.

AdUnit urban-intext1

Die von Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel erstellte Bewerbung sei bereits abgeschickt. „Es musste schnell gehen“, berichtete Pöltl. Voraussetzung für die Nominierung sei ein ausgeklügeltes und engmaschiges Test- und Hygienekonzept sowie eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung. Dafür gewann Seidel Professor Dr. Michael Marx vom ‚Heidelberg Institute of Global Health‘. Ebenso dabei sind Wissenschaftler vom Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg.

Gut aufgestellt

„Durch die wissenschaftliche Begleitung sollen die Auswirkungen von Öffnungen im Bereich von Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen auf das Pandemiegeschehen erfasst werden. Mit den verantwortlichen Wissenschaftlern werden entsprechende Abbruchkriterien – etwa bei Infektionen, die auf die Öffnungen zurückzuführen sind – beziehungsweise Modifizierungen wie zum Beispiel eine Anpassung des Hygienekonzeptes im laufenden Prozess festgelegt“, erklärt Seidel das geplante Vorgehen.

„Mit insgesamt fünf privaten Testzentren für Corona-Schnelltests und PCR-Tests quer über die Stadt verteilt ist Schwetzingen hier zudem sehr gut aufgestellt. ali/zg

AdUnit urban-intext2