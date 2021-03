  Hoffnungsvolle Schwetzinger: Friseure, Blumenläden und Gartenmärkte öffnen

Schwetzingen. Ein Glücksmoment: Wenn beim Friseur der Handspiegel nach etwa einer Stunde an den Hinterkopf gehalten wird. Mit einer Hand fährt der Friseur durch die Haare, lockert die Mähne noch ein bisschen und fragt dann: „Und, was meinen Sie?“Einige Menschen haben sich heute wie neugeboren gefühlt. Die Friseure, Blumenläden und Gartenmärkte dürfen ab Montag, 1. März, in Baden-Württemberg wieder Kunden empfangen. Friseurtermine waren heiß begehrt - und mit neuem Haarschnitt haben einige auch die Sonne in der Innenstadt genossen.

„Wir haben die Terminlisten ab Dezember ausgedruckt und jeden Kunden angerufen. Zehn Wochen sind wirklich eine lange Zeit, in der wir hier auch digitalisiert und vorbereitet haben. Die Kunden sind einfach dankbar und glücklich - und wir auch“, erklärt Karin Herzig vom Salon in der Carl-Theodor-Straße 8d.

Emotionen, auch ohne Umarmung

Auch die Kunden von Yasmin Gündoglu - Yasmin’s Magic Hair, Heidelbergerstraße 2 - strahlen. „Ich war so aufgeregt. Es ist ein schönes Gefühl, ich habe vor Freude auch ein bisschen geweint. Wie wenn die Familie nach langer Zeit mal wieder zu Besuch kommt. Meine erste Kundin heute früh kommt schon seit 15 Jahren zu uns. Wir konnten uns ja leider nicht umarmen, aber es war ein ganz tolles Gefühl“, sagt sie.

Oya Kilics Augen schimmern. Bei ihr ist die Vorfreude klar zu erkennen. „Im Oktober hatte ich meinen letzten Termin, mein Ansatz sah furchtbar aus“, sagt sie und zeigt mit Daumen und Zeigefinger eine Länge von etwa fünf Zentimetern an. So viel hat Yasmin Gündoglu nun nachgefärbt. „Den ganzen Tag grinse ich schon wie ein Honigkuchenpferd. Es ist ja nicht nur der Schnitt und die Farbe, auch die Pflege ist hier anders. Bald fühle ich mich wieder richtig wohl“, sagt sie, während sie auf die Farbe in ihren Haaren zeigt.

Auch Maria Ziepa hat den 1. März herbeigesehnt. „Normalerweise sitze ich alle vier Wochen auf diesem Stuhl“, sagt sie. Ihr blond gefärbtes Haar ist nach dieser langen Durststrecke grau - und der eigentliche Kurzhaarschnitt ist nicht mehr zu sehen. „Man muss sich ja nicht älter machen, als man ist“, erklärt die 78-Jährige lachend.

Endlich stehen sie wieder draußen - die Blumen in der Carl-Theodor-Straße 15 a. Sie tanken an der Ecke Sonne und ziehen die Blicke der vorbeischlendernden Menschen auf sich. Im Blumengeschäft Les Fleurs steht Sonja Rupp bereit: „Die Kunden freuen sich. Es ist ein Stück Normalität zurück im Leben und wir hoffen natürlich, dass das länger bleibt. Einen Trend gibt es bis jetzt noch nicht. Wie immer im Frühjahr sind Schnittblumen beliebt.“

Auch beim Blumenatelier Heidi Weiß auf den Kleinen Planken läuft es am ersten Tag gut: „Die Kunden haben uns vermisst - und wir sie. Auch der Abholservice wurde genutzt, aber da blieb die Beratung auf der Strecke.“ Angelika Garufi zeigt auf einen pinkfarbenen Rosenstock: „Gott sei Dank haben die Blumenläden wieder auf. Meine Nachbarn haben nämlich gerade auf die Katze aufgepasst, als ich beim Arzt war - die bekommen jetzt als kleines Dankeschön einen kleinen Rosenstock“, erklärt sie auf den Kleinen Planken.

Nur wenige Meter von ihr entfernt geht Katarina Debole mit ihrer fünfjährigen Tochter Emilia vom Lutherkindergarten zum Auto. „Also, dass die Friseure zu hatten, war schon schwierig. Ich habe mir jetzt einen Termin gemacht. Ich sehe das Ganze zweigeteilt. Einerseits müssen wir aufpassen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, andererseits brauchen aber auch die kleinen Läden unserer Unterstützung“, erklärt sie. Und für Annemarie Umminger sind die Lockerungen der Höhepunkt des Tages. „Also ich finde es fantastisch. Wir wollen doch nicht strubbelig aus dem Bett gehen, sondern gepflegt sein. Ich hab meinen Friseurtermin an diesem Freitag, 5. März - das wird klasse. In den vergangenen Wochen hat meine Tochter mit der Schere ausgeholfen“, erklärt sie. Auf unserer Instagramseite haben wir gefragt, wer einen Termin hat. 243 Nutzer haben mitgemacht: 45 Prozent davon haben direkt zum Hörer gegriffen, 55 Prozent lassen sich noch etwas Zeit.

Separater Eingang

Die Gartenmärkte empfangen ihre Kunden nun auch wieder. Hornbach-Pressesprecherin Anne Spies schreibt: „In Schwetzingen erfolgt der Zutritt zum Gartencenter über einen separaten Eingang. Handwerksbetriebe und Kunden mit Gewerbeschein haben Zutritt zum gesamten Hornbach-Markt. Mitarbeiter erfassen die Anzahl der Kunden und achten darauf, dass die zulässige Gesamtzahl nicht überschritten wird. Im Kundenbereich stehen viele Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.“ Der Kundenandrang war nach den Angaben des Marktmanagers heute Morgen noch verhalten - mit steigender Tendenz.

Beim Toom-Baumarkt dürfen Kunden in den Gartenbereich. „Die Menschen werden durch den Markt in den entsprechenden Gartenbereich gelotst. Gerade das sonnige Wetter lädt natürlich dazu ein, Garten und Balkon frühlingsfit zu machen. Der reguläre Baumarktbereich ist weiterhin nur für Handwerker und Gewerbetreibende geöffnet“, erklärt Daria Ezazi von der Rewe-Group. Kunden können weiterhin über „Click & Collect“ sowie telefonische Reservierung ihre gewünschten Produkte bestellen und am Markt abholen.