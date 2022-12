Hoffnungswert Vernunft

Die Hoffnung stirbt zuletzt: An der Börse werden Aktien, bei denen man auf außergewöhnliche Rendite in der Zukunft spekuliert, als Hoffnungswerte bezeichnet. Hoffnung durchzieht unser Leben und in den Religionen ist sie ein zentrales Element. In Zeiten von Krieg, Terror und Wirtschaftskämpfen darf Hoffnung aber nicht zum lethargischen „Es-wird-schon-irgendwie-gutgehen“ verkommen.

Krisen lösen sich jedoch nicht von selbst, weil es immer Profiteure gibt, die kein gesteigertes Interesse an der schnellen Beilegung von Konflikten haben. Das kann man seit Jahren weltweit beobachten, ebenso den Hochbetrieb an den Lobbyfronten. Neben diesen Beeinflussern von Politik und Öffentlichkeit sind eben auch die Spekulanten obenauf, die jede Mangellage für zusätzlichen Profit nutzen. Die zunehmende Nahrungsmittelknappheit mit explodierenden Preisen ist nicht einfach naturbedingt – wie bei anderen Rohstoffen werden sie durch Spekulation zusätzlich verknappt, hin- und hergeschoben und „preisoptimiert“ verkauft. Wir Autofahrer kennen das vom Benzinpreis auch in „normalen“ Jahren zur Genüge. Die freien Märkte sind halt nicht per se so edel und hilfreich, wie uns das Interessenvertreter und manche Wissenschaftler glauben machen wollen.

Hinzu kommt, dass auch Korruptionsvorwürfe bis in die Spitzen der EU reichen. Wenn sich in diesen verworrenen Zeiten Menschen dennoch um die Zukunft der Erde sorgen und aktiv sind, sollte das nicht vorverurteilt werden, weil wir doch Wichtigeres zu tun haben. Das Klima, als Basis unseres Lebens, kann nicht irgendwann oder anschließend geschützt werden, denn „irgendwann“ wird zu spät sein. Wenn die nicht gerade „Bullerbü“-verdächtige FAZ nach dem Klimagipfel in Kairo schreibt, dass „die Lobbyisten wieder gewonnen haben“, dann sollten die ewigen Wegseher nachdenklich werden. Die nervigen und teils extremen „Kleber“ sollten nicht dazu dienen, Demonstrierende als Gesindel oder gar Terroristen zu bezeichnen – statt ernsthaft über tatsächliche Probleme zu reden.

Wenn in Wiesbaden an zwei Tagen stundenlanges Verkehrschaos herrscht, weil die G7- Innenminister mit ihren Kolonnen aus der Innenstadt zur Konferenz in den Rheingau hin- und hertransportiert werden, nervt das ebenfalls. Für die Hoffnung gilt deshalb: Hochsicherheitsveranstaltungen können nicht mitten in Ballungszentren stattfinden und die Demonstranten müssen einsehen, dass sie sich für das Erreichen ihrer Ziele nicht von Extremisten missbrauchen lassen dürfen. Damit werden nämlich nur Argumente und Vorwände für die totale Ablehnung wichtiger Anliegen geliefert. Ohne die breite Unterstützung möglichst vieler Bürger und Gruppen wird man der Umsetzung jedoch nicht entscheidend näherkommen. Allzu viel Zeit kann uns das Klima für vernünftiges Handeln allerdings nicht mehr geben.