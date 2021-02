Aus der virtuellen Podiumsdiskussionsreihe der Freien Wähler, die dieses Jahr auch für den Landtag kandidieren, werden zwei interessante Themen vorgestellt: Am Mittwoch, 3. März, wird zum Komplex „Soziales und Gesundheit“ gesprochen. Und am Mittwoch, 10. März, geht’s um „Regionalität – Industrie, Wirtschaft und Infrastruktur“. Beginn ist jedes Mal um 19 Uhr.

In den vom aus Oftersheim kommenden Landtagskandidat Holger Fritz geplanten und vorbereiteten Podiumsdiskussionen sind immer hochkarätige Gäste eingeladen, welche die Themen kompetent vortragen und in einer anschließenden Debattenrunde, in der die Teilnehmer Fragen an die Podiumsgäste richten können, detailliert besprochen werden. Die Einwahldaten für die Zoom-Konferenz sind: https://us02web.zoom.us/j/2568718036, der Kenncode lautet 006535.

Die Podiumsdiskussion kann über den Youtube-Kanal der Freien Wähler Baden-Württemberg live verfolgt werden. zg