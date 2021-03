  Holger Fritz von den Freien Wählern beantwortet Fragen zur Wahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Holger Fritz, 52 Jahre, wohnhaft in Oftersheim, von den Freien Wählern.

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Holger Fritz: Dass Schwetzingen von der geplanten Bahnstrecke nicht abgehängt wird. Das Kies- und Betonwerk im Entenpfuhl Ketsch verhindern. Dass mehr Gelder auch in den kleineren Gemeinden und Städten ankommt und eben nicht nur in die großen Universitätsstädten fließt.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Fritz: Mit zunehmenden Informationen zu einem Thema kann es durchaus sein, dass ich meine Meinung ändere. Ich behaupte nicht von mir, immer von Anfang an die goldene Meinung zu besitzen. Bezüglich Corona-Lockdown war ich anfangs der Meinung, je härter und konkreter die Durchführung, desto besser – mittlerweile sehe ich dies aber differenzierter: Auch mit Blick auf die Schüler – ich selbst habe einen Sohn in der vierten Klasse – und deren Leid, bin ich nun der Meinung, dass hier sehr variabel und flexibel in den entsprechenden Regionen vorgegangen werden sollte und auch ein Großteil der Verantwortung beim Bürger belassen werden sollte.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Fritz: Ich engagiere mich gerne in Bürgerinitiativen und habe an Demonstrationen bisher noch nicht teilgenommen.

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Fritz: Kurzfristig muss in folgende Themen investiert werden: Mehr Lehrer (weniger Schulausfall in allen Schulformen). Lehrer wieder besser motivieren – das geht nicht, indem man am Schuljahresende einen Großteil der Lehrer im Öffentlichen Dienst entlässt, um diese sechs Wochen später wieder neu anzustellen. Digitale Ausstattung (Wlan-Netze in allen Schulen, schnelles Internet, und entsprechende HW – sowohl für Lehrer, als auch für Schüler). Langfristig bin ich der Meinung, dass die Bildung vom Bund einheitlich auf hohem Niveau organisiert werden sollte – es ist für mich nicht einzusehen, warum 16 Kultusministerien 16 Kultusminister haben müssen, um in jedem Bundesland andere Schulbücher einzusetzen. Hier kann viel Geld eingespart und an anderer Stelle sinnvoller ausgegeben werden.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Fritz: Der Bau von Studentenwohnungen und die Schaffung von günstigem Wohnraum stehen auf der Agenda der Freien Wähler ganz oben – siehe auch Wahlprogramm der Freien Wähler für die Landtags- und Bundestagswahl.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Fritz: Kostenlosen ÖPNV für Schüler, Studenten und sozial schwache Personen.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Fritz: Ich bin der Meinung, dass die Wirtschaft unbedingt aufrechterhalten werden muss – ein Wiederaufbau wird ungleich teurer werden. Allerdings muss Betrug unbedingt vermieden werden und, falls er dennoch passiert und aufgedeckt wird, muss er entsprechend hart bestraft werden. Allerdings sollte die Art und Weise der Unterstützung auch durchdacht sein! Manche Branchen und Betriebsgrößen werden übermäßig gefördert, während andere durchs Raster fallen und zu wenig gefördert werden. Hier sollte die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Fritz: Der Hockenheimring ist für die Stadt Hockenheim und die Region eine tolle Sache. Allerdings ist die Frage nach einer dauerhaften Sicherung aus Landessicht nicht einfach zu beantworten. Dass der Hockenheimring unterstützt werden sollte, ist für mich klar, aber letztlich darf das auch kein Fass ohne Boden werden und daher müssen Stadt und die weiteren Gesellschafter den Löwenanteil bei der Finanzierung stemmen. Man sollte nicht davon ausgehen, dass das Land grundsätzlich alle Fehlbeträge ausgleichen wird.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Fritz: Die Kollerfähre sollte unbedingt erhalten bleiben. Die entsprechenden Gelder müssen bereitgestellt werden. Hier ist aber ein gemeinsames Gespräch zwischen Landesebene und kommunaler Ebene notwendig, um entsprechende Kompromisse zu finden.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Fritz: Grundsätzlich sehe ich die Geothermie als gute Möglichkeit der sauberen Energiegewinnung. In jedem Fall müssen aber Entscheidungen im Kollektiv getroffen werden und die Befürchtungen der Bürger ernst genommen werden. Entscheidungen müssen aufgrund von einer richtigen und zuverlässigen Datenbasis getroffen werden. Schäden, die durch Geothermie an Bürgereigentum entstehen, müssen in jedem Fall ersetzt werden. Entsprechende Haftpflichtversicherungen sollten eingegangen werden.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Fritz: Ich bin absolut gegen das geplante Kies- und Betonwerk – hier müssen andere Lösungen gefunden werden!

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Fritz: Ich möchte mich in Stuttgart dafür starkmachen, dass mehr Gelder in die Metropolregion Rhein-Neckar kommen (von Mannheim über Heidelberg, als auch zu den kleineren Städten). Hier werden aus meiner Sicht die Städte Stuttgart, Freiburg, Tübingen und Karlsruhe zu stark bedacht, während die Metropolregion Rhein-Neckar zu wenig vom Kuchen abbekommt. Das ist also prinzipiell ein finanzielles Thema. Wenn mehr Gelder in die Region fließen, dann gibt es bestimmt viele gute Ideen, diese auch kulturfördernd einzusetzen. Hierfür möchte ich mich starkmachen!

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Fritz: Mich mit meinen Freunden in einem Biergarten zu treffen und in der Sonne zu sitzen.

