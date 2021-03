  Holger Höfs von der FDP beantwortet Fragen zur Landtagswahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Holger Höfs, 54 Jahre, wohnhaft in Oftersheim, von der Freien Demokratischen Partei (FDP).

Holger Höfs kandidiert für den Landtag. © Höfs

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Holger Höfs: Stärkung/Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Flächendeckender Glasfaserausbau für eine funktionierende Digitalisierung in den Schulen, Betrieben und den öffentlichen Einrichtungen. Mobilitätswandel und Umweltschutz durch technische Innovationen.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Höfs: Bis vor drei Jahren habe ich E-Bike fahren als Rentner-Radfahren belächelt, bis ich es selbst ausprobiert habe. Mittlerweile genieße ich mein E-Mountainbike in vollen Zügen und möchte es nicht mehr missen.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Höfs: Meine letzte Demonstration war für die 35-Stundenwoche der IG Metall. Doch mittlerweile befürworte ich flexible Arbeitszeitmodelle.

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Höfs: In der Arbeitswelt ist die Digitalisierung längst eingezogen. Daher stehe ich für technische Aufrüstung der Schulen. Ein rascher Anschluss an das notwendige Glasfasernetz ist längst überfällig. Kostenfreie mobile Endgeräte für Schüler und Lehrer sollten kein Thema mehr sein. 95 Prozent der Fördergelder für den Digitalpakt Schule wurden noch nicht abgerufen. Hier ist eine dringende Vereinfachung der Zuweisung der Hilfsmittel notwendig. Entbürokratisierungen heißt das Schlagwort der FDP. Ein weiterer Punkt ist der Erhalt der Vielfalt unserer Schulen, dadurch ist eine große Durchlässigkeit für die Schüler gewährleistet. Egal, ob praktische oder theoretische Kenntnisse überwiegend vorhanden sind.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Höfs: Wir Freie Demokraten wollen Bauen günstiger machen. Durch die Vielzahl von Vorschriften entstehen massive Kosten. Daher wollen wir einen Baukosten-TÜV einführen, der neue Regelungen auf ihre Kosten für Bauen und Wohnen ermittelt. Unser Ziel ist es, kostenverursachende Normen zu vermeiden und den Entscheidern eine transparente Grundlage für ihr Handeln zur Verfügung stellt. Insbesondere EU-Richtlinien dürfen nicht über das erforderliche Maß hinaus umgesetzt werden. Ferner müssen die Empfehlungen der Baukostensenkungskommission konsequent umgesetzt werden. Auch sollten Hürden für den Wohnungsbau, wie die Mietpreisbremse oder den Mietendeckel, abgeschafft werden. Diese Instrumente schaffen nachweislich keine neuen Wohnungen und haben sogar zu einer Verknappung des Angebots an Mietwohnungen geführt. Für die Bewältigung des Wohnraummangels in Deutschland brauchen wir aber mehr Wohnraum statt weiterer Hemmnisse. Insbesondere Menschen mit geringeren Einkommen haben angesichts eines sich verknappenden Angebots das Nachsehen, weil Vermieter sich eher für Mieter mit höherem Einkommen entscheiden werden. Auch die zahlreichen Regelungen im Rahmen sogenannter Erhaltungsverordnungen oder das immer komplexer werdende Mietrecht machen die Vermietung von Wohnraum unnötig kompliziert. Die Möglichkeiten zur Abschreibung für Wohnungsbauinvestitionen wollen wir zudem verbessern. Dazu muss die lineare Abschreibung von zwei auf drei Prozent erhöht werden. Darüber hinaus ist die Aktivierung von Bauland notwendig, beispielsweise durch eine stärke Zusammenarbeit der Länder mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Höfs: Die Leistungsfähigkeit des ÖPNV verbessern. Zum Beispiel in Stoßzeiten die Taktung erhöhen, Schnellbusse einführen und den Fahrplan Richtung Speyer und Walldorf nochmals überarbeiten. Ich würde Oftersheim und Schwetzingen über das ehemalige Patrick Henry Village mit einer Straßenbahnlinie an Heidelberg anschließen. Alternative Antriebsarten sollten im ÖPNV zum Einsatz kommen, hier bietet sich zum einen die Brennstoffzellen mit grünem Wasserstoff an.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Höfs: Die Bundesregierung soll als Sofortmaßnahme gegen die Corona-Wirtschaftskrise eine sogenannte negative Gewinnsteuer einführen. Eine rasche Auszahlung der Soforthilfen für Betriebe, welche als Folge des Corona Lockdowns Ihren Betrieb schließen mussten. Zusätzlich eine Steuerstundung, bis der Betrieb wieder aus eigener Kraft nach der Corona-Krise weiter existieren kann.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Höfs: Ich bin ein großer Motorsportfan. Der Hockenheimring gehört in unsere Kurpfalz sowie die Sommerresidenz nach Schwetzingen. Ein gesunder Weiterbetrieb der Hockenheim Ring GmbH ist natürlich ausschlaggebend hierfür. Eine finanzielle Beteiligung des Landes an der GmbH würde ich einer Verlustdeckelung durch das Land vorziehen. Natürlich sollten von der Ring GmbH keine finanziellen risikoreichen Veranstaltungen geplant werden – Formel 1. Ich bin gespannt, wie sich der Motorsport mit alternativen Antriebsarten und Kraftstoffen wie E-Fuels entwickelt.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Höfs: Der Betrieb der Kollerfähre in Brühl muss weitergeführt werden. Ich sehe das Land Baden-Württemberg in der Pflicht, die Fähre als Bestandteil der Landesstraße L630 weiter zu unterhalten.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Höfs: Beim Thema Geothermie Brühl vertreten die Liberalen die Meinung, dass diese Energieform zwar weiter ausgebaut und erforscht werden sollte, aber der Standort nicht zu nah an der Wohnbebauung und urbaner Infrastruktur liegen sollte.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Höfs: Ein wichtiges Anliegen ist der Entenpfuhl. Ich bin gegen die Nass Trockenauskiesung im Gewann Entenpfuhl, das direkt im Wasserschutzgebiet der Trinkwasserversorgung Schwetzinger Hardt liegt, 42 Hektar Wald, das heißt zehn Fußballfelder müssten hier weichen. Ich möchte die Anliegen der Bürger nach Stuttgart tragen. Der Entenpfuhl ist ein gutes Beispiel dafür, wie aktive Bürger auf Missstände hinweisen und sich über eine Bürgerinitiative organisieren. Dadurch ist dieses Thema in die Mitte der Bevölkerung getragen worden. Dem Thema Entenpfuhl würde ich aktiv in der Landesregierung entgegentreten.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Höfs: Ohne Kultur wird es still. Als Kind der Kurpfalz schätze und lebe ich die Kultur, Theater, Musikveranstaltungen, Kunst und die Feste der vielen Vereine in unserer Region. Da spielt natürlich Schwetzingen eine besondere Rolle. Ich könnte mir Heidelberg im Zusammenspiel mit Schwetzingen als Bewerber zur Kulturhauptstadt Europas 2027 gut vorstellen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Höfs: Nach einer hoffentlich baldigen Normalisierung der Corona-Pandemie freue ich mich auf Geselligkeit mit meinen Freunden, ohne das Wort Corona nur einmal erwähnen zu müssen.

