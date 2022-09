Holzer-Vortrag zu besserem Sehen

Altlußheim. Professor Dr. Mike Holzer hält am Mittwoch, 28. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus, Rathausplatz 2, einen Vortrag zum Thema „Wenn die Sehkraft nachlässt – Sehbeeinträchtigungen und Möglichkeiten der visuellen Rehabilitation“. Es handele sich hierbei um eine gemeinsame Veranstaltung der Volkshochschule (VHS) und Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), so die Organisatoren.

Aufgrund der demografischen Entwicklung erkranken immer mehr Menschen an einem Grauen Star (Katarakt). Die Kataraktoperation zählt weltweit zu den am häufigsten durchgeführten chirurgischen Verfahren in der Medizin. Die getrübte Linse wird durch eine Kunstlinse ersetzt, was zu einer langfristigen Visusrehabilitation führt. Neben den Einstärkenlinsen stehen heute mittlerweile auch sogenannte Premium-Intraokularlinsen zur Verfügung, die ein brillenunabhängiges Sehen in verschiedenen Distanzen ermöglichen. Auch Augenveränderungen durch Diabetes oder altersbedingter Makuladegeneration (AMD) können heute dank moderner Gerätediagnostik und verschiedener Medikamente behandelt oder stabilisiert werden.

Der Vortrag am 28. September gibt die wichtigsten Informationen zu diesen häufigen Augenerkrankungen des Menschen im Alter und deren aktuelle Behandlungsmöglichkeiten. Im Anschluss an den Vortrag von Professor Dr. Mike Holzer können dem Referenten auch Fragen gestellt werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung im Bürgerhaus ist kostenlos.

Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist jedoch unbedingt erforderlich und über die Geschäftsstelle der VHS unter Telefon 06205/ 92 26 49, per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de oder auf der Homepage www.vhs-hockenheim.de möglich. zg