Hornbach in Schwetzingen: Die Weihnachtsmaschine ist da

Schwetzingen. Ein wahrlich wundersames Weihnachtswerk wird Kunden und Besucher des Schwetzinger Hornbach-Marktes, Zündholzstraße 2, an diesem Dienstag, 28. Dezember, verzaubern: In monatelanger Detailarbeit hat der Wachtberger Kinetik-Künstler Willi Reiche aus ausgemusterten Werkzeugen und anderen Gegenständen eine prachtvolle Weihnachtsmaschine erschaffen, die den Titel „Schöne Bescherung“ trägt und mit Lichtern, Klängen und Gerüchen vielfältigste Assoziationen zur Weihnachtszeit hervorruft. Ein Highlight für die ganze Familie, heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Hornbach. Die Veranstaltung wird die an diesem Tag geltenden Regelungen zur Corona-Pandemie berücksichtigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 1982 erschafft Willi Reiche unter dem Leitgedanken des Upcyclings aus ausrangierten Maschinen, Werkzeugen und Alltagsgegenständen eindrucksvolle Kunstwerke, die außergewöhnliche Geschichten erzählen. Auch seine wundersame Weihnachtsmaschine, ein mehrere Meter großes, fahrbares Vehikel auf sechs eisernen Speichenrädern, hält eine Vielzahl amüsanter Einzelheiten parat: Sterne und Schneeflocken, die mit silbernen und goldenen Reflexen dekorativ glitzern, wurden aus unzähligen Scheren, Nadelhaltern und sonstigen medizinischen Instrumenten gelötet und geschweißt.

Eine Spekulatiuswalze und Napfkuchenformen wecken Assoziationen zu weihnachtlichen Geruchs- und Geschmacksnoten. Auf einer integrierten Feuerstelle werden Glühwein und Kinderpunsch erhitzt oder Maronen und Mandeln geröstet.

„Bislang habe ich nur einige Bilder und Videos vom Bau dieser spektakulären Maschine gesehen“, erzählt Christian Hohberger, der den Hornbach-Standort in Schwetzingen als Marktmanager leitet. „Am 28. November hat Willi Reiche seine Weihnachtsmaschine fertiggestellt und nun kommt sie zu uns: Am 28. Dezember wird sie von 7 bis 12 Uhr unsere Gäste verzaubern. Das wird sicher ein eindrucksvolles Erlebnis, das wir so noch nicht in unserem Markt gehabt haben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2