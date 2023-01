Horst Fießer hat Schwein

Die Schützengesellschaft Schwetzingen hat ihr Neujahrsschießen veranstaltet – das erste nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause.

Am Neujahrsmorgen fanden sich eine stattliche Zahl Mitglieder im Schützenhaus ein, um eine Wildschweintrophäe, die an eine Holzleiste befestigt ist, zu Fall zu bringen. Dabei wird abwechselnd vom ältesten bis zum jüngsten Mitglied so lange auf die Leiste geschossen, bis die Motivscheibe fällt, erklären die Schützen in ihrer Pressemitteilung.

Horst Fießer holt die begehrte Trophäe beim 77. Schuss. © Gruber

Horst Fießer schaffte es schließlich, die Trophäe beim 77. Schuss zu Fall zu bringen und gewann damit das „Wildsauschießen“.

Dieses Jahr findet auch am 1. und 2. April nach dem Aussetzen durch die Pandemie das Osterschießen wieder statt, kündigt die Schützengesellschaft schon jetzt an. zg