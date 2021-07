Schwetzingen. In der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen, Mannheimer Straße 29, zeigt Horst Krög Werke unter dem Titel „Spurensuche“. Die Vernissage ist an diesem Samstag um um 18 Uhr. Die Ausstellung ist vom 17. Juli bis 15. Oktober in Galerie der Volkshochschule zu deren Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 9 bis 20 Uhr, Samstag, 10 bis 17 Uhr, zu sehen.

